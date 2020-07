Marcelo Bielsa, el hombre del momento. Crédito: leedsunited.com

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de julio de 2020 • 13:16

Marcelo Bielsa es el hombre del momento. El sábado pasado se consagró campeón del Championship sin jugar y, un día antes, había conseguido el ascenso de Leeds United a la Premier League luego de 16 años de frustraciones. Los fanáticos alrededor del mundo idolatran al entrenador que provocó una revolución en el ambiente futbolístico de Inglaterra.

El humorista Martín Bossi, se puso en la piel del DT para hacer reír a todos los seguidores con una imperdible imitación del Loco en la que se enoja con un periodista.

La divertida imitación de Marcelo Bielsa que hizo Martín Bossi 00:54

Video

En el video, se puede ver a Bossi vestido con una campera de Leeds United enfrente de una cámara como si estuviera en una conferencia de prensa. "Si caemos en la tentación de evaluar por lo obtenido y no por lo merecido, estamos cayendo en un error altamente detestable", arrancó el humorista con el léxico habitual que utiliza el entrenador rosarino en cada una de sus declaraciones.

"Usted me está preguntando algo que no está a mi alcance. Voy a tratar de no responderle y de retirarme porque me parece que ejerce la profesión de manera despreciable", concluyó el imitador.

La particular comparación de Martín Bossi entre Messi y Maradona

En el programa 90 Minutos de Fútbol, conducido por el Pollo Vignolo, el humorista Martín Bossi, opinó sobre un eterno debate: quién es mejor, ¿Diego Maradona o Lionel Messi?

Bossi, quien en más de una ocasión supo imitar a los dos, respondió con una metáfora. "Messi es el mejor jugador que hay en la historia del fútbol, para mí, junto a Ronaldo y Pelé, y Maradona es otra cosa. Es como comparar a Freddy Mercury con José Vélez", explicó el humorista.

Y continuó. "Maradona es un artista, un símbolo, un regalo de Dios. Y Messi es un extraordinario jugador de fútbol. Pero no tienen comparación alguna de ningún tipo. Pero me parece que hasta la pregunta es rara", cuestionó el artista.

Al final, remató con una analogía muy particular. "Es como comparar un helicóptero con un buen auto de carrera. Un helicóptero, vuela; un auto de carrera, el mejor, anda por la tierra. Maradona es un helicóptero, un avión", cerró Bossi.