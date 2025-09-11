Mateo, el hijo del medio de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo cumple 10 años: los momentos virales del más “travieso” de la familia
El pequeño celebra su nacimiento rodeado de toda su familia; los videos más graciosos que retratan su personalidad extrovertida
La familia Messi está de festejo: Mateo, el hijo del medio de Lionel y Antonela Roccuzzo, cumple hoy 10 años. Nacido el 11 de septiembre de 2005, el pequeño tomó un rol más “revoltoso” en el seno familiar de una de las parejas más reconocidas del mundo.
Hermano de Thiago y Ciro, el niño asombra con sus ocurrencias. Aunque lo lógico sería vincularlo con algo relacionado al fútbol, Mateo logró empatizar desde otro lado con los seguidores de Lionel y Antonela.
Vestido de Harry Potter, tocando una batería, alegrándose porque le tocó una figurita de su papá para llenar el álbum del Mundial, arrojando un palito de un chupetín desde una platea, entre otras situaciones, posicionan al chico de 10 años como un integrante más carismático y desafiante.
Nacido en España, Mateo lleva en su gen el ADN argentino al acompañar a su papá a diferentes eventos deportivos como la Copa América y el Mundial. Desfachatado y sin ningún rastro de timidez aparente, el pequeño, lejos de tomar dimensión de quién es y cómo los ojos del mundo están posados en él, desafía la lógica con travesuras que quedan enmarcadas en fotos o videos que recorren las redes sociales.
Sus diversas facetas no solo llaman la atención de los usuarios de las redes, sino también de su familia, quien se asombra con su crecimiento y cómo va forjando su carácter para diferenciarse de sus hermanos al ser el primero en bailar o en hacer una mueca con su rostro para llevarse toda la atención en una foto.
Los diez momentos más divertidos de Mateo Messi
1) En modo rockstar
En sus primeros años de vida, el niño dejaba entrever una faceta más artística en su personalidad. Vinculado a la música por su sonoridad, Mateo se le animó a la batería y con unas baquetas compuso una pequeña pieza musical que coronó con una tierna frase.
“Rock and Roll baby, te mando un beso grande”, lanzó Mateo cual artista que le dedica un vídeo a un fanático.
2) Fanático de Harry Potter
En los festejos de Carnaval del año 2019, Mateo Messi aprovechó la ocasión para hacer la mímica de un truco de magia de la saga Harry Potter, la cual es del agrado de Antonela Roccuzzo.
“Expecto Patronum”, lanzó el hijo del medio de la familia Messi, quien se adentró en el personaje y asombró a todos con esta frase que sirve para crear una barrera protectora entre el mago y un Dementor.
3) Mateo, el bailarín
Con una energía que desborda y contagia, el niño fue grabado en un antiguo video bailando la canción "I´m Sexy and I Know It" de LMFAO. Vestido con un pijama personalizado, el cumpleañero sorprendió con su coordinación para interpretar esta pieza musical festiva.
En el final del video, Thiago, el hijo mayor de la familia Messi, se coló en la filmación para quitarle protagonismo a su hermano y recibió un empujón que depositó a los dos en el piso.
4) El desobediente
Mientras la tensión crecía en el encuentro en la Argentina y Australia en el Mundial de Qatar, Mateo Messi decidió ponerle su cuota de humor para abstraerse del clima que se vivía en el estadio.
¿Qué hizo? Mientras comía un chupetín y recibía la arenga de Antonela para cantar un tema de la selección argentina, el pequeño esperó la distracción de su mamá y lanzó el palito de la golosina hacia el público, generando el reto por parte de la rosarina y un contenido sumamente viral en las redes.
5) El insólito pedido en la Copa América
Cuando todo era algarabía en los Estados Unidos por la obtención de la Copa América, el hijo de Lionel Messi no se conformó con el nuevo título que consiguió su padre y fue por más: se acercó a uno de los organizadores para llevarse un pedazo de la red del arco.
El momento fue grabado por una persona que estaba en la platea y siguió, atentamente, a Mateo, que debió esperar un tiempo, mientras su rostro comenzaba a mostrar signos de fastidio.
Acompañado por su abuelo José Roccuzzo, el pequeño recibió el retazo de tela que compone el arco de una cancha de fútbol y se lo dio a su familiar con la alegría del deber cumplido.
6) El coleccionista de figuritas
“Me tocó Messi”, recuerda Lionel Messi de la voz de su hijo Mateo. En una entrevista que le brindó al programa Perros de la calle, el capitán de la selección argentina contó el detrás de escena de la foto que retrató la felicidad del pequeño al tener la figurita de su papá.
La calcomanía correspondía al álbum del Mundial de Qatar, donde Lionel se consagró campeón del mundo y logró un hito que se le venía negando al país hacía 36 años.
“El hermano (por Thiago) lo cargaba porque él no ponía la figurita en el álbum, se la guardaba para él”, destacó Leo sobre un detalle de la intimidad de su familia que tuvo como protagonista a Mateo.
7) La lección de vida que recibió para ser futbolista
En el documental Messi llega a Estados Unidos (Apple TV+), Mateo Messi protagonizó un cómico diálogo con su mamá Antonela Roccuzzo al ingresar a la Academia del Inter Miami. “¿Qué vas a hacer Matu? ¿Vas a entrenar?”, le preguntó la rosarina. Ante esto, el menor, a regañadientes, dijo: “Sí, sí, es obligatorio”.
Fue ahí donde Messi intervino en la conversación y le explicó a su hijo en qué consistía la vida de un deportista. "No podés venir solo a jugar, tenés que entrenar para jugar”, deslizó, a modo de moraleja.
8) El bravo Zorro
Divertido y ocurrente, Mateo Messi sorprendió con la interpretación de la canción de El Zorro, el reconocido programa de televisión. “En su corcel, cuando sale la Luna, aparece el bravo Zorro”, comenzó el pequeño, con la camiseta del Barcelona.
Al grito de “Zorrooo”, Mateo hizo el movimiento de la “Z” con sus manos y, para coronar el video, pateó -sorpresivamente- una pelota que tenía en sus pies, lo que derivó en la caída del celular y el fin de su actuación.
9) El augurio que le dio a Messi en la previa al Balón de Oro
En la previa a lo que fue la obtención de su último Balón de Oro en el año 2023, Lionel Messi se sorprendió con una frase de su hijo Mateo. Sucedió antes del evento, mientras el argentino recibía saludos por parte de los presentes y estaba acompañado de su familia.
Después de besar a Antonela Roccuzzo, Mateo quiso dar la nota y le deseó, en tres oportunidades, “buena suerte” a su papá, quien sonrío por la ocurrencia de su hijo.
10) El video viral jugando al UNO
En sus primeros años de vida, Mateo Messi aprendió a jugar al juego de cartas llamado UNO. Fiel al espíritu competitivo de su papá, el pequeño recibió algunos retos para que esté atento a las jugadas.
“¿Tenés rojo? ¿Tenés verde?“, le preguntó Lionel a su hijo, quien absorbió de a poco los conocimientos para poder competir contra su papá en este dinámico juego de cartas.
