Video: el golazo de Mateo Messi en la Academia del Inter Miami que deslumbró a su papá Lionel

Mateo Messi, el hijo del medio de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, hizo gala de su apellido y convirtió un golazo en la Academia del Inter Miami. En un video que se viralizó en las redes sociales, el pequeño recibió la pelota cerca del área y con un potente remate con su pierna derecha anotó un tanto muy festejado por él y sus compañeros, al costado de la línea de cal, donde también se lo vio a La Pulga, aplaudiendo.

Lo que se destaca del registro fílmico es la rapidez de Mateo para dominar la pelota y decidir en una fracción de segundo ante la marca de dos defensores que no pudieron interceptar el recorrido de la pelota. A eso hay que sumarle el festejo de gol, con los brazos abiertos, un sello distintivo de su padre en la época del Barcelona y actualmente en la selección argentina.

Mateo Messi se sacó dos marcas de encima, convirtió el gol y festejó como su padre

Al caer de rodillas al costado del campo de juego, sus compañeros corrieron para abrazarlo por el gol que convirtió, mientras, el resto de los jugadores, al costado de la línea de cal, saltaban y elogiaban la performance del niño que fue denominado, por su familia, como el más “revoltoso” en comparación con sus otros dos hermanos Thiago y Ciro.

El video que causó cierta nostalgia en los seguidores de las redes sociales, se suma a otros donde se observa la destreza de Mateo para amagar jugadores y la frialdad para definir, un sello que acompañó a su padre durante toda su carrera profesional.

Otro golazo de Mateo Messi en la Academia del Inter Miami

Justamente Messi, en una antigua entrevista, destacó la pasión de Mateo para jugar al fútbol: “Es más delantero, le gusta hacer goles y estar cerca del arco, es inteligente para jugar”.

Mientras se recupera de una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo, Lionel Messi postergó un encuentro amistoso en Puerto Rico con el Inter Miami y se focaliza en su recuperación de cara a una nueva temporada de la Major League Soccer (MLS) y el próximo Mundial.