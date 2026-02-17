Video: el golazo de Mateo Messi en la Academia del Inter Miami que deslumbró a su papá Lionel
El pequeño de 10 años le sacó una sonrisa a su padre tras una definición de lujo en un partido con las categorías formativas de Las Garzas
- 2 minutos de lectura'
Mateo Messi, el hijo del medio de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, hizo gala de su apellido y convirtió un golazo en la Academia del Inter Miami. En un video que se viralizó en las redes sociales, el pequeño recibió la pelota cerca del área y con un potente remate con su pierna derecha anotó un tanto muy festejado por él y sus compañeros, al costado de la línea de cal, donde también se lo vio a La Pulga, aplaudiendo.
Lo que se destaca del registro fílmico es la rapidez de Mateo para dominar la pelota y decidir en una fracción de segundo ante la marca de dos defensores que no pudieron interceptar el recorrido de la pelota. A eso hay que sumarle el festejo de gol, con los brazos abiertos, un sello distintivo de su padre en la época del Barcelona y actualmente en la selección argentina.
Al caer de rodillas al costado del campo de juego, sus compañeros corrieron para abrazarlo por el gol que convirtió, mientras, el resto de los jugadores, al costado de la línea de cal, saltaban y elogiaban la performance del niño que fue denominado, por su familia, como el más “revoltoso” en comparación con sus otros dos hermanos Thiago y Ciro.
El video que causó cierta nostalgia en los seguidores de las redes sociales, se suma a otros donde se observa la destreza de Mateo para amagar jugadores y la frialdad para definir, un sello que acompañó a su padre durante toda su carrera profesional.
Justamente Messi, en una antigua entrevista, destacó la pasión de Mateo para jugar al fútbol: “Es más delantero, le gusta hacer goles y estar cerca del arco, es inteligente para jugar”.
Mientras se recupera de una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo, Lionel Messi postergó un encuentro amistoso en Puerto Rico con el Inter Miami y se focaliza en su recuperación de cara a una nueva temporada de la Major League Soccer (MLS) y el próximo Mundial.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Lionel Messi
- 1
Maratón de Sevilla: una definición a pura emoción y con photo finish para la competencia masculina
- 2
Gabriel Batistuta se convirtió en abuelo por segunda vez: las fotos que compartió y la emoción que no pudo ocultar
- 3
Así quedó la tabla de posiciones del TC, tras el triunfo de Nicolás Moscardini en El Calafate
- 4
Evolución: Las Yaguaretés y un torneo histórico que las deja a un paso de la elite