Katy Perry habló en español durante su show y reveló el antojo argentino que más le gusta: “Quiero empanadas”

Katy Perry brilló en sus dos presentaciones en el Movistar Arena con el The Lifetimes Tour y el público cantó a todo pulmón sus hits, incluidos “California Gurls”, “Teenage Dream” y “Fireworks”. La intérprete de 40 años se mostró completamente embelesada con la Argentina. Tras llegar al país fue a ver un show de tango, sostuvo un cuadro de Eva Perón y sobre el escenario hizo su versión de “Don’t Cry for Me Argentina” (“No llores por mí, Argentina”), del musical Evita. En su último show en Buenos Aires decidió despedirse haciéndole un pedido especial al público que hizo reír a todo y hasta dijo unas palabras en español.

En un video que publicó la cuenta de X @florexplica, se pudo escuchar a la cantante revelarle al público en inglés: “Dije: ‘Debemos llevar el Lifetime Tour a Sudamérica’. ¡Hagan que suceda! ¡Quiero empanadas!“. Esto último hizo reír y gritar a todos los presentes, puesto que quedó en evidencia su fanatismo por la comida típica argentina. ”Y miren, acá estamos. Estoy llena de empanadas y estamos dando un show. ¡Felicitaciones!“, agregó Perry. Sus palabras dieron cuenta que durante su estadía cumplió su antojo.

Katy Perry pidió empanadas en plano show en Buenos Aires

Ese no fue el único momento que hizo vibrar al Movistar Arena la noche del 10 de septiembre. Durante su segunda presentación, la artista paralizó a sus fans al hablar en español. Mientras el público coreaba el clásico “Ole, Ole, Ole, Ole”, los frenó para preguntarles qué querían decir con eso. “¿Qué significa? ¡Esperen! ¿Qué significa? Díganme que significa, ¡solo vos!“, comentó posando los ojos sobre una persona ubicada en el campo para que le explicara el significado del cántico.

Katy Perry hablando en español es todo lo que necesitas para mejorar tu día 🛐🛐 pic.twitter.com/ztMDLg8jPm — HISPA (@hispaok) September 11, 2025

“¡Silencio!“, exclamó en español. ”¡Callate!“, continuó. Si bien todos se rieron y alegraron por sus palabras en español, la cantante estaba seria y comprometida con obtener su respuesta. Cuando entendió el significado del cántico quedó satisfecha, por lo que todos volvieron a entonarlo. ”Ok, muy bien, lo apruebo", expresó y acto seguido continuó con su performance.

Katy Perry se presentó en el Movistar Arena el martes 9 y el miércoles 10 de septiembre. El público se comprometió con su show y muchos recrearon algunos de sus looks más icónicos. Se mostró completamente conectada con sus fanáticos: tomó celulares para sacarse selfies e invitó a algunos afortunados al escenario para que cantaran con ella.

Katy Perry hizo vibrar a los fanáticos en sus dos presentaciones en el Movistar Arena Pilar Camacho - LA NACION

Su estadía en la Argentina también dio mucho de que hablar. Aterrizó en el país el domingo y se dedicó a hacer un poco de turismo. Fue a ver el espectáculo Tango Rojo en el Hotel Faena, donde se sacó fotos con los bailarines. Luego visitó la Boutique Kovacs Shoes donde quedó impactada con un cuadro de Eva Perón. Según trascendió, quiso comprarlo, pero el empresario Antonio Ruíz, creador del famoso show de tango antes mencionado, se lo regaló. Tras una foto con Ruíz, la cantante exhibió orgullosa el cuadro en las afueras del hotel ante la vista de un séquito de fans que se agolparon detrás de las vallas para saludarla.

Durante su paso por Buenos Aires, Katy Perry levantó un cuadro de Eva Perón

Tras su exitoso paso por Buenos Aires, la intérprete de “Dark Horse” volverá a tener una cita con el público sudamericano en solo unos pocos días. El 14 de septiembre se presentará en San Pablo, el 16 en Curitiba y el 19 en Brasilia. Entre octubre y noviembre dará shows en Europa y cerrará el 2025 con ocho presentaciones en vivo en el continente asiático.