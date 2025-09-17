Morena Beltrán y el romántico saludo para Lucas Blondel por su cumpleaños

Lucas Blondel, jugador de Boca Juniors, cumplió 29 años el pasado domingo. A raíz de su natalicio, el futbolista realizó un festejo para su círculo íntimo y entre los presentes estuvo Morena Beltrán, su pareja.

El posteo de Lucas Blondel por su cumpleaños

En un posteo personalizado, con muchas fotos, Blondel mostró parte de la intimidad del festejo que compartió junto a la periodista, amigos y familiares. “La vida”, tituló el defensor, quien eligió de portada una foto junto a Morena, antes de soplar las velitas de la torta.

Además de Beltrán, quien aparece en varias de las instantáneas, Blondel subió una imagen de Exequiel “Changuito” Zeballos, otras de él entrenando en Boca, una acompañando a un amigo con una copa de vino en la mano y otra de sus mascotas.

La frase romántica de Morena Beltrán a Lucas Blondel

En sus historias de Instagram, el exTigre reafirmó su amor por la periodista al repostear una imagen de ambos eligiendo piezas de sushi, como también otra abrazados, donde Beltrán le confesó su amor. “Te amo, mi vida, que los cumplas muy feliz”, expresó Morena, en una postal de ambos abrazados.

Morena Beltrán le sumó emojis de corazón a su publicación

Situado enfrente de una mesa negra rodeado de envoltorios de helado y una torta con varias velitas para soplar, Blondel pasó un cumpleaños rodeado de afectos en medio de un complicado presente deportivo.

Sin estar citado ni concentrado a los partidos que disputa el Xeneize en el Torneo Clausura, el jugador continúa entrenándose para poder contentar los pedidos de Miguel Ángel Russo, quien, en su posición, eligió como titular a Juan Barinaga y como relevo a Luis Advíncula, postergando a Blondel a ser la tercera opción.

La alegría de la pareja en el cumpleaños del futbolista

En el mes de marzo, Blondel recibió la citación para jugar en la selección de Suiza -dada su doble nacionalidad- y disputó la doble fecha FIFA donde fue titular contra Luxemburgo. Por aquel momento, el lateral derecho era considerado en el primer equipo de Boca, una condición que se modificó sustancialmente con el correr del tiempo.

Blondel reposteó una imagen de Leandro Paredes

A pesar de su reiterada ausencia en el primer equipo, Blondel mantiene una gran relación con sus compañeros. Una prueba de ello es la amistad que mantiene con Zeballos -quien asistió a su cumpleaños- y otros compañeros como Leandro Paredes y Kevin Zenón. Con estos últimos dos apareció en una imagen que publicó el exjugador de la Roma en sus redes sociales.

La historia de amor entre Lucas Blondel y Morena Beltrán

A principios de 2024, Lucas Blondel y Morena Beltrán oficializaron su romance en las redes sociales. Tras varias insinuaciones, el defensor y la periodista hicieron una publicación en conjunto donde usaron frases románticas para sellar su amor.

Morena Beltrán y Lucas Blondel se sacaron una foto en una playa de Miami

La relación entre Beltrán y Blondel comenzó sin dar pistas. En su momento, Morena se separó de Tomás Mantia, exjugador de All Boys, y, a partir de ahí, comenzó el acercamiento con el futbolista, quien mantuvo un perfil más hermético, a diferencia de la periodista que recurrentemente está en la pantalla de ESPN.

Hoy en día, la pareja se encuentra afianzada y sin temor a mostrarse en los medios de comunicación, donde la popularidad de ambos creció al ser personalidades reconocidas en el mundo del deporte.