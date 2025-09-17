Qué se sabe de Thiago Medina internado en terapia intensiva tras el accidente

Thiago Medina protagonizó un siniestro vial en moto en la intersección de la avenida San Martín y La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez, en el partido de Moreno.

De acuerdo con las primeras informaciones, el cruce donde se produjo el accidente tenía poca señalización, lo que podría haber contribuido al impacto. El exparticipante de Gran Hermano se encuentra internado en terapia intensiva desde el domingo en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno.

Informe sobre Thiago Medina

Último parte médico

Según el último parte médico del Hospital Mariano y Luciano de la Vega difundido el martes, alrededor de las 9, Medina “permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva”.

El exparticipante de Gran Hermano lucha por su vida tras un accidente

Además, el hospital en el comunicado aclaró: “Tiene un registro de fiebre. Se le tomaron cultivos y se le rotó el esquema antibiótico. No hubo cambios respecto de otros aspectos de cuidado. Se encuentra estable y con pronóstico reservado”.

Lesiones graves

El impacto dejó al joven de 22 años con la fractura de seis costillas y politraumatismos que comprometieron algunos órganos vitales. En una intervención de urgencia, las autoridades médicas decidieron extirparle el bazo. Asimismo, informaron que sufrió daños severos en su pulmón.

La aclaración de la familia de Thiago Medina

Brisa y Camila Medina, hermanas de Thiago Medina, compartieron un mensaje en Instagram donde aclaran que el único parte médico diario que se da sobre la salud de su hermano es a las 13. “Dejen de dar información falsa”, señalaron.

Camila Medina aclaró en Instagram que solo hay un parte médico diario sobre la salud de su hermano

Continúa la ‘campaña de oración’

Por iniciativa de Daniela Celis, en los últimos días familiares, amigos, celebridades y fanáticos de Gran Hermano utilizaron sus perfiles de Instagram para compartir historias promoviendo oraciones por la mejora de la salud de Thiago Medina.

Las cadenas de oración promovidas por Daniela Celis en Instagram

La hermana de Thiago también promovió la 'cadena de oración'

“Está en un coma inducido”

En las inmediaciones del hospital, la exmujer de Medina, Daniela Celis, hizo tal declaración ante la prensa. Y agregó: “Está grave. El diagnóstico es reservado. Es un día a día, pero para mí es una hora tras hora. Es muy difícil y esto falta. Lo único quiero es que mis hijas no se queden sin papá. La fe mueve montañas”.

🗣️ DANIELA CELIS SOBRE EL ACCIDENTE DE THIAGO MEDINA: "ESTOY DESTROZADA POR DENTRO", Y DIJO: "QUIERO QUE SEPA QUE LAS NENAS ESTÁN BIEN"@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/dHVIppXZtI — América TV (@AmericaTV) September 16, 2025

Nuevo video del choque

En las últimas horas se conoció un nuevo vídeo, que reprodujo LN+, que muestra los momentos previos al choque que Thiago Medina sufrió. Las imágenes exhiben que el exparticipante de Gran Hermano circuló -al menos en este tramo registrado por las cámaras del municipio- a una velocidad superior a la del resto de los vehículos.

Nuevo video de Medina

La fiscalía investiga el siniestro

Apoyada en una incipiente reconstrucción de la escena del siniestro, la Fiscalía investiga, por estos momentos, la causa del accidente. De acuerdo con las primeras informaciones, el cruce donde se produjo tenía poca señalización, lo que podría haber contribuido al impacto.

Lo que se presume es que el vehículo quería hacer un giro a la izquierda, puso el guiño, emprendió la maniobra y, segundos después, fue embestido violentamente por la moto de Thiago en la parte trasera.