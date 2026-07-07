Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Mostafa “Oufa” Shobeir, con tres atajadas determinantes, casi se convierte en el verdugo de Argentina
El arquero de Al-Ahly fue una figura enorme contra las arremetidas de la selección de Scaloni; entre sus mejores intervenciones, le atajó un penal a Messi en el primer tiempo
- 3 minutos de lectura'
Sonaba casi increíble tener que decir que en un partido donde se enfrentaban Lionel Messi y Mohamed Salah, la gran figura era el arquero de Egipto. Sin embargo, durante 79 minutos, fue así. Con sus atajadas espectaculares, Mostafa Shobeir se convirtió en el primer gran obstáculo que tuvo el seleccionado argentino para poder revertir un 0-2 en contra y clasificarse agónicamente a los cuartos de final de Mundial.
Si bien los goles de Cuti Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández le terminaron dando la victoria 3 a 2 al conjunto dirigido por Leonel Scaloni, lo de Shobeir fue extraordinario y nada opacó su actuación personal. A los 26 años, y en un partido clave, demostró por qué en Egipto, desde su aparición, se lo nombró como el sucesor del veterano Mohamed El Shenawy, uno de los grandes referentes de que tiene el seleccionado africano dirigido por Hossan Hassan.
Así le atajó el penal a Messi
OUFA LE ATAJÓ EL PENAL A MESSI #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/pyoi3zrCOA— DSPORTS (@DSports) July 7, 2026
Lejos de las presiones que puede representar una instancia decisiva en un Mundial, Shoubier mostró versatilidad y sobriedad bajo los tres palos con tres atajadas espectaculares y si Egipto se permitió soñar con una posible clasificación histórica a cuarto de final fue pura y exclusivamente por su actuación durante 80 minutos.
La primera gran intervención, fue nada más ni nada menos que en un penal que ejecutó por Lionel Messi. Si bien el remate del Diez fue anunciado, Shobeir se estiró lo suficiente para evitar rápidamente el empate de Argentina.
Después del tiempo de hidratación, Argentina salió mejor contra Egipto para intentar igualar. Sin embargo, Shobeir volvió a salirse con la suya. Un centro al área encontró la cabeza de Alexis Mac Allister que conectó y, aunque el remate iba al medio donde estaba el mismo guardameta, el lucimiento de Shobeir se destacó en una prueba de reflejos.
Tapada sobre Mac Allister
¡LO TUVO ARGENTINA!— DSPORTS (@DSports) July 7, 2026
MacAllister sorprendió de cabeza y Shobeir Oufa salvó a Egipto. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/gCrWhyp10J
Un par de minutos más tarde, el guardameta africano volvió a ratificarse como posible verdugo al taparle un disparo cruzado a Julián Álvarez, que conecto un centro a la carrera de Nicolás Tagliafico. Y como si faltara algo, además de sus atajadas, también contó con la complicidad del palo tras un tiro libre de Messi en el que solo dispuso a hacer vista.
Por suerte, para Argentina, la tarde soñada de Shoibeir solo duró 79 minutos. La garra del Cuti, la magia de Messi, y el cabezazo de Enzo Fernández, en apenas 10 minutos, lo despertaron del sueño y le sacaron traje de verdugo.
Atajada a Julián
¡¡IMPRESIONANTE ATAJADA DE SHOBEIR OUFA!! #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/PwLS0JLAfN— DSPORTS (@DSports) July 7, 2026
Otras noticias de Mundial 2026
Video. Así fue el llanto de Lionel Messi tras el pitazo final del árbitro en el triunfo épico ante Egipto
En vivo. Quién está ganando el partido de Colombia vs. Suiza ahora: transmisión de octavos del Mundial 2026
"Hola Dios". Del sufrimiento a la fiesta: Argentina le ganó a Egipto y estallaron los memes de la clasificación
- 1
Partidos de Egipto en el Mundial 2026: cómo llega el rival de la selección argentina
- 2
Se conoció cuál es la lesión de Henderson: el jugador inglés se pierde el resto del Mundial 2026 y será operado
- 3
Egipto: el país de las pirámides que ahora construye una nueva capital en medio del desierto
- 4
Los Pumitas cayeron ante Inglaterra y quedaron fuera de la lucha por el título en el Mundial Juvenil, en un partido con un final trepidante