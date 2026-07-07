Mostafa “Oufa” Shobeir, con tres atajadas determinantes, casi se convierte en el verdugo de Argentina

Sonaba casi increíble tener que decir que en un partido donde se enfrentaban Lionel Messi y Mohamed Salah, la gran figura era el arquero de Egipto. Sin embargo, durante 79 minutos, fue así. Con sus atajadas espectaculares, Mostafa Shobeir se convirtió en el primer gran obstáculo que tuvo el seleccionado argentino para poder revertir un 0-2 en contra y clasificarse agónicamente a los cuartos de final de Mundial.

Si bien los goles de Cuti Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández le terminaron dando la victoria 3 a 2 al conjunto dirigido por Leonel Scaloni, lo de Shobeir fue extraordinario y nada opacó su actuación personal. A los 26 años, y en un partido clave, demostró por qué en Egipto, desde su aparición, se lo nombró como el sucesor del veterano Mohamed El Shenawy, uno de los grandes referentes de que tiene el seleccionado africano dirigido por Hossan Hassan.

Así le atajó el penal a Messi

Lejos de las presiones que puede representar una instancia decisiva en un Mundial, Shoubier mostró versatilidad y sobriedad bajo los tres palos con tres atajadas espectaculares y si Egipto se permitió soñar con una posible clasificación histórica a cuarto de final fue pura y exclusivamente por su actuación durante 80 minutos.

La primera gran intervención, fue nada más ni nada menos que en un penal que ejecutó por Lionel Messi. Si bien el remate del Diez fue anunciado, Shobeir se estiró lo suficiente para evitar rápidamente el empate de Argentina.

Después del tiempo de hidratación, Argentina salió mejor contra Egipto para intentar igualar. Sin embargo, Shobeir volvió a salirse con la suya. Un centro al área encontró la cabeza de Alexis Mac Allister que conectó y, aunque el remate iba al medio donde estaba el mismo guardameta, el lucimiento de Shobeir se destacó en una prueba de reflejos.

Tapada sobre Mac Allister

¡LO TUVO ARGENTINA!



MacAllister sorprendió de cabeza y Shobeir Oufa salvó a Egipto. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/gCrWhyp10J — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

Un par de minutos más tarde, el guardameta africano volvió a ratificarse como posible verdugo al taparle un disparo cruzado a Julián Álvarez, que conecto un centro a la carrera de Nicolás Tagliafico. Y como si faltara algo, además de sus atajadas, también contó con la complicidad del palo tras un tiro libre de Messi en el que solo dispuso a hacer vista.

Por suerte, para Argentina, la tarde soñada de Shoibeir solo duró 79 minutos. La garra del Cuti, la magia de Messi, y el cabezazo de Enzo Fernández, en apenas 10 minutos, lo despertaron del sueño y le sacaron traje de verdugo.