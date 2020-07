Después de 469 días, Valentino Rossi se trepó a un podio de MotoGP; el italiano terminó tercero en el Gran Premio de Andalucía, en el circuito de Jerez de la Frontera Fuente: Reuters - Crédito: Jon Nazca

Alberto Cantore Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de julio de 2020 • 21:45

Marcó una época y reescribió la historia del motociclismo mundial, aunque la gloria tenía sabor a pasado para Valentino Rossi, un piloto que firmó gigantescas hazañas y ahora parecía contentarse con ser competitivo y batallar de vez en cuando dentro de un parque juvenil. Pero Il Dottore, a los 41 años, recuperó la sonrisa y la chispa con el tercer puesto en el Gran Premio de Andalucía: completó el último casillero del podio, el número 199 de su trayectoria,en otra exhibición de poderío de Yamaha.

La marca japonesa enseña el camino en la apertura de la temporada 2020 que se desarrolló con un doble programa en Jerez de la Frontera: el talentoso Fabio Quartararo logró su segunda victoria en cadena en la categoría reina y Maverick Viñales repitió el papel de escolta, replicando el 1-2 de una semana atrás en el mismo escenario andaluz.

Valentino Rossi y Maverick Viñales, un duelo generacional entre pilotos de Yamaha; a los 41 años, Il Dottore logró el podio número 199 de su magnífica trayectoria Fuente: AP - Crédito: David Clares

Un fin de semana de impactos desanduvo el MotoGP. La fallida reaparición del campeón defensor Marc Márquez (Honda), que se retiró el sábado sin dar una vuelta de clasificación al sentir dolores -el martes se operó de una fractura de húmero del brazo derecho, tras la espectacular caída en la carrera del fin de semana pasado-, y el avasallante manejo del francés Quartararo para desmoralizar a los rivales y demostrar que no le tiembla el pulso si tiene que ser el foco de atracción, el contraste en el autódromo Ángel Nieto.

Entre la frustración del monarca catalán y la ambición del nizardo, los dos máximos candidatos a la corona 2020, resurgió Rossi para romper el hechizo de 469 días sin figurar en una premiación: 17 Grandes Premios, su peor racha, la que empezó después del segundo puesto en el Gran Premio de las Américas 2019, en Austin.

Maverick Viñales y Valentino Rossi bañana con champagne a Fabio Quartararo, ganador en del Gran Premio de Andalucía de MotoGP; el joven francés se impuso en las dos carrera de la temporada 2020 en el circuito de Jerez de la Frontera Fuente: Reuters - Crédito: Jon Nazca

El abrasador pavimento andaluz, con temperatura de 60°, y una carrera exigente -13 motos cruzaron la meta- no doblegaron a Il Dottore, el piloto de más edad en firmar un podio en MotoGP. "Es especial. No es una victoria, pero sabe casi igual. La semana pasada fue muy frustrante, al igual que casi todo 2019, con malas carreras y los mismos problemas. El resultado de la semana pasada fue muy malo, incluso para alguien de mi edad es demasiado malo. Pero estamos otra vez en el camino", relató Rossi, que llegó a desmotivarse ante tanto desencanto: "Me decía si no era el momento de quedarse en casa: no me divertía. El podio es para el equipo, veía sus caras y no hacía falta ni hablar".

"Es fácil perder la confianza cuando los resultados no llegan y más si eres mayor. Me costó demasiado convencer a Yamaha para que nos dejaran hacer los cambios que queríamos. Tienen que confiar en mí, soy piloto oficial y puedo hacer buenas carreras todavía", reveló Rossi, que después de girar apenas siete vueltas en el inicio del calendario renace para regresar al podio con la puesta a punto propia y no con la que los ingenieros diseñan para Quartararo, Viñales y Franco Morbidelli. Il Dottore hizo un retoque al sustituir a Silvano Galbusera -el ingeniero de pista de las últimas temporadas- con David Muñoz, un técnico que es parte del equipo de la Academia de jóvenes talentos que dirige Rossi. El intercambio duró cuatro días y el hexacampeón de MotoGP argumentó con el resultado la razón de la queja.

Los chicos de la Academia y el futuro

La VR46 Academy lleva siete años cobijando a pilotos que sueñan con montar en MotoGP. Francesco Bagnaia (Ducati/ Pramac Racing) y Morbidelli (Yamaha/ Petronas, equipo satélite) en 2018 y 2017 lograron las coronas en Moto2 bajo el paraguas de Il Dottore y ahora comparten la pista con el multicampeón italiano. El Gran Premio de Andalucía resultó prolífero en resultados para la Academia: Celestino Vietti (KTM) fue tercero en Moto3, aunque la ceremonia del podio se convirtió en un enorme susto para el joven, de 18 años. "Rompió la botella de champagne y se hizo unos cortes en la mano: le dieron 22 puntos", comentó Rossi, que advirtió a los pilotos de Moto2 que tuvieran más cuidado en la premiación, esa que lideró Marco Bezzecchi (Kalex) con la rúbrica del Sky Racing Team VR46.

"Es un chico muy 'caliente', hay veces que hay que calmarlo", definió Rossi al vencedor. Para Il Dottore, quien mayor sensibilidad tiene es Luca Marini, que terminó sexto en el GP de Andalucía y marcha tercero en el campeonato, a cinco puntos (50 a 45) de Tetsuta Nagashima. "Luca y Bez son la pareja más fuerte en Moto2. Luca es frío, muy preciso y tiene un gran potencial para llegar a MotoGP. Muchas veces me gana en el Ranch y eso no me pone tan contento. Estoy muy orgulloso de mis chicos: hay una gran relación y me ayudan mucho cuando estoy frustrado por un mal resultado. Ellos me hacen más joven", señaló Valentino.

Marco Bezzecchi, del Sky Racing Team VR46, se impuso en Moto2 en el Gran Premio de Andalucía; su compañero de equipo, Luca Marini, que finalizó en la sexta posición, es la mayor promesa para montar próximamente en MotoGP, según la opinión de Valentino Rossi Fuente: AFP - Crédito: JAVIER SORIANO

El anuncio de Yamaha Racing, a través del director Lin Jarvis, de que saldrá del equipo oficial en 2021 no desanimó a Valentino, que en un 99% el año próximo será parte del equipo satélite de la marca japonesa. "Por razones del mercado me pidieron que tomara una decisión sobre mi futuro, aunque sólo la pista me podía dar esa respuesta: mi primer objetivo es ser competitivo este año y continuar mi carrera como piloto de MotoGP en 2021", analizó la leyenda, que con un podio y la moto adaptada a su estilo volvió a sonreír a los 41 años.