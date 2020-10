"Muy termo": la confesión de Sol Rivas sobre su fanatismo por Boca Crédito: Instagram @solcitorivas

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de octubre de 2020 • 12:59

La influencer y esposa de Nicolás Colazo, Sol Rivas, participó este jueves por la noche como invitada del programa ESPN FC Show después del contundente triunfo de Boca Juniors ante Caracas FC por 3-0, en un partido correspondiente a la última jornada del Grupo H de la Copa Libertadores de América.

Consultada por el conductor Alejandro Fantino sobre los máximos candidatos a ganar la competencia, Rivas no pudo evitar dejarse llevar por el sentimiento: "No lo quiero decir porque no lo quiero mufar, pero está todo dado. Me parece que Boca es el más fuerte en esta copa. Soy muy termo también, es muy difícil dar una opinión. Perdón si esperaban escuchar algo objetivo de mí", se defendió.

Luego, la pareja del exfubolista xeneize opinó sobre los jugadores más destacados del equipo. "Yo destacaría primero a (Esteban) Andrada: si no atajaba ese penal, capaz nos teníamos que meter atrás (NdeR: a los 14', cuando el encuentro estaba empatado). En este equipo me parece que no puede faltar el 'Toto' Salvio. Por más que no haya tenido el partidazo, me parece que es un jugador clave. Me encanta la incorporación de (Edwin) Cardona, sus pases entre líneas", analizó.

Sol Rivas, la pareja de Nicolás Colazo, estuvo de invitada en ESPN FC Show, donde habló de su amor por Boca Juniors 00:37

Video

En otro tramo de la entrevista, la abogada jujeña recordó el paso de su esposo por el club de sus amores, donde Colazo militó entre 2008 y 2016. "Fue un momento complicado en lo personal, porque yo soy muy fanática y muy termo. A mí a veces me dicen: 'Vos sos termo, no pensás con claridad'. Realmente, no", admitió.

Finalmente, Rivas contó que Juan Román Riquelme, vicepresidente y máximo ídolo del club de La Ribera, fue invitado a su casamiento. En ese momento tan especial, la protagonista aprovechó para hacerle un pedido muy especial al "Último Diez": "Lo amo. Hay una anécdota muy zarpada. Yo digo: necesito que me firme el vestido. Imagínate lo que fue mi casamiento: Bianchi, todo el plantel del Boca de ese momento, y la jujeñada. Fue como una estampida, vinieron todos a tirarse encima. A Román tuvimos que ponerle patovicas. Te enloquece", concluyó.