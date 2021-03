NBA: culpó a un terremoto inexistente por un pésimo tiro libre y los rivales estallaron de risa

En el partido del lunes entre los Golden State Warriors y Los Angeles Lakers se dio una de las escenas más trascendentales de la temporada por su carácter desopilante, cuando el miembro del equipo de LeBron James, el ala pivot Kyle Kuzma lanzó uno de los peores tiros libres de la NBA, que algunos lo calificaron como el más horrible.

El equipo de Los Angeles llevaba una ventaja de 10 puntos sobre los Warriors y fue a siete minutos de que termine el segundo cuarto que el estadounidense de 2,03 metros tuvo su momento para marcar un tiro libre.

Kyle Kuzma, el autor del error con Los Angeles Lakers Twitter NBA

Kuzma, que lleva el “0″ en su camiseta de los Lakers lanzó la pelota que se desvió por la izquierda del aro y ni siquiera llegó a rozarlo. Inmediatamente los presentes reaccionaron y, entre ellos, su compañero Montrezl Harrell lo reprochó por el pésimo e increíble disparo.

El ala pivot de 25 años se había determinado a tirar desde después de que James Wiseman cometiera una falta técnica sobre Harrell por darle con un codazo en la nariz durante un bloqueo.

Una de las reacciones que más llamó la atención fue la de los rivales Stephen Curry, Draymond Green y Juan Toscano quienes lanzaron fuertes carcajadas desde el banco ante la acción de Kuzma y sus gestos quedaron registrados por las cámaras de televisión.

Su mal tiro no iba a pasar desapercibido, por lo que, al terminar el partido, la prensa le preguntó por ello. “San Francisco tuvo un terremoto de 3,5 grados y todo empezó a temblar. No sé, me asusté y se me fue muy a la izquierda”, contestó el joven deportista como excusa, dado que el movimiento tectónico no ocurrió.

Se escucharon también algunas risas de los periodistas, a lo que Kuzma sonrió y siguió contestando las siguientes consultas.

El encuentro terminó con un triunfo de los Lakers, con 128 puntos, contra 97 de los Warriors, donde LeBron marcó un triple doble y mantuvo firme al conjunto de Los Angeles en la competencia por los playoffs de la NBA.

LA NACION