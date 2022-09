Nico Otamendi, Enzo Fernández y Papu Gómez pasearon por Nueva York y un detalle se robó toda la atención

La Selección Argentina reafirmó su gran nivel de juego y fluidez en la gira de amistosos que disputó en Estados Unidos. Con dos contundentes 3 a 0 despachó a las selecciones de Honduras y Jamaica respectivamente, con la misma intensidad con la que jugó partidos por los puntos. La cita futbolística fue otro motivo para que se desplegaran situaciones y memes alrededor de la “Scalonetta” y uno de los que dio la nota fue Alejandro “Papu” Gómez, quien sorprendió con un osado look.

Tras los partidos en Miami y Nueva Jersey, algunos de los dirigidos por Lionel Scaloni salieron a pasear y a hacer compras por las calles neoyorkinas, ciudad en la que los famosos pueden pasar desapercibido. Como cada convocatoria, los futbolistas dejaron anécdotas, videos, imágenes y situaciones que se viralizaron en internet como, por ejemplo, el baile de Rodrigo De Paul y la locura de los norteamericanos por Lionel Messi.

Los lentes que se puso Alejandro "Papu" Gómez para pasear por Nueva York junto a Nicolás Otamendi y Enzo Fernández Instagram: Notamendi30

En este sentido, Nicolás Otamendi, Enzo Fernández y el “Papu” Gómez salieron a pasear y sacarse fotos con su ropa favorita luego de cumplir con los compromisos de la selección. “Caminando por las calles de NY”, escribió el defensor en su cuenta personal de Instagram; sin embargo, un pequeño detalle se robó la atención de todos los seguidores.

Las primeras tres fotos del carrusel de Instagram exhiben a Otamendi con gorra de visera, zapatillas blancas y ropa informal para caminar por las calles de la Gran Manzana. Pero en la cuarta foto se muestra con su amigo Alejandro Gómez, quien fiel a su carisma intrépido, se puso unos lentes oscuros con forma de rombo.

El look de Nicolás Otamendi para caminar por Nueva York Instagram: @notamendi30

La publicación superó los 90 mil likes y tanto Fernández como Gómez comentaron con emojis la sesión de fotos. Otros de los que se sumó fue Ezequiel Lavezzi, quien escribió: “¡Capaz que no son ustedes por ahí!”. No obstante, varios seguidores de los futbolistas repararon en el look del futbolista de Sevilla: “Los lentes del ‘Papu’”, “Tremendo flow”, “Buenas gafas clavaron”, fueron de algunos de los comentarios con más apoyo.

El gesto de Messi y Di María con el conductor del micro que trasladó a la selección argentina: “Respeto”

La selección argentina viajó a Nueva Jersey, Estados Unidos, para disputar su segundo amistoso ante Jamaica, que luego ganaría por 3-0. En el anterior encuentro, La Scaloneta, como apodan al equipo, venció, sin complicaciones, a Honduras también por 3-0 en un partido brillante de Lionel Messi.

Justamente la Pulga fue protagonista de una situación que excede los límites del campo de juego e incluyó también a Ángel Di María en un gesto solidario con el chofer del micro que los trasladó.

El gesto de Lionel Messi y Ángel Di Maria con el conductor del bus del seleccionado argentino

Al llegar al aeropuerto, toda la delegación se subió a un bus que los acompañó en un viaje interno por la ciudad hasta llegar al hotel donde se alojaron en estos días. Una vez que el recorrido terminó, el plantel se dispuso a salir por la puerta principal del vehículo. En ese ínterin, Messi, uno de los más apuntados por todos los flashes, se tomó un momento para saludar al chofer del micro y lo mismo hizo Di María.

Con esa pequeña acción, Messi y Di María, dos profesionales intachables que son la bandera de la selección argentina, provocaron la admiración de los presentes y representaron así un pequeño mimo para el conductor del vehículo que protagonizó una curiosa historia.