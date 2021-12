“No golpeen el avión”: el pedido de la azafata a los jugadores de Boca en pleno vuelo

La nueva estrella sumada por Boca tras su victoria frente a Talleres en la final de la Copa Argentina se celebró con euforia en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, escenario del encuentro. Después del partido, la fiesta continuó en el avión de regreso a Buenos Aires, aunque el desenfreno del festejo tuvo que moderarse tras una advertencia de una de las azafatas de la tripulación, que exhortó a los jugadores a no golpear el avión mientras celebraban su nuevo título.

El curioso momento quedó registrado en un video que compartió el delantero Luis Vázquez, uno de los titulares del partido que terminó 0-0, pero en el que el club de la Ribera se impuso por penales 5-4. En el recorte puede observarse a parte del plantel agitando la nave con un parlante encendido en el que sonaba cumbia, acompañado de palmas y golpes rítmicos contra los compartimientos del equipaje del avión.

En todo momento, aparece de fondo una de las azafatas del avión de Aerolíneas Argentinas, que interviene en la escena al ver los golpes contra el interior de la aeronave. Primero, hizo un gesto pidiendo que bajaran la música del parlante, y luego pidió: “canten, bailen, pongan música, pero no golpeen el avión”.

El plantel tomó el pedido, y hasta algunos jugadores soltaron un “perdón” antes de seguir el festejo, que continuó en la aeronave, aunque de manera más moderada.

El románticas palabras de Advíncula a su trofeo

El desenfreno de los jugadores xeneizes con la tercera Copa Argentina obtenida por el equipo comenzó apenas Eduardo “Toto” Salvio definió el último penal de la serie. Sin embargo, uno de los momentos más curiosos se vivió durante la premiación y fue protagonizado por el lateral derecho Luis Advíncula, que se “encariñó” con el trofeo.

Es que el peruano festejaba su primer título con Boca y, al acercarse a la Copa por primera vez, no pudo más que decirle “cosita rica”. Pero no terminó ahí su encuentro, ya que más tarde volvió a acercarse al premio y dijo: “Hola bebecita”. Poco después, Advíncula se sentó cerca de la Copa Argentina, abrazándola, comenzó a besarla y dijo: “¡De acá no me mueve nadie! ¡De acá no me mueve nadie!”.

La cámara de la transmisión oficial se detuvo en el curioso monólogo del defensor, y lo incentivó a subir el tono de sus propuestas para con el trofeo: “¿Hoy nos vamos a dormir juntos?”, le sugirió.

Advíncula publicó su amor por la Copa en sus historias de Instagram

La euforia de Advíncula continuó en el vestuario, aunque en un tono más romántico, ya que subió a sus historias de Instagram una foto de él besando la Copa Argentina con el mensaje: “Tú y yo somos uno”.