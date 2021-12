Boca campeón: picante, Marcos Rojo contó que recibió un llamado desde River y qué pasó con lo que le “prometían”

Boca se consagró campeón de la Copa Argentina por cuarta vez en su historia luego de igualar sin goles con Talleres y de ganarle la tanda de penales por 5 a 4 en Santiago del Estero. Durante los festejos, mientras el arquero Agustín Rossi dedicó el logro a su papá, que falleció el año pasado, Marcos Rojo provocar a alguien vinculado con River por un llamado en el que esa persona le había insinuado que, en caso de ser transferido al club millonario, el defensor iba a ganar todo.

El ex futbolista se refirió a una comunicación que tuvo con alguien de River antes de su arribo a Boca, de febrero de este año. “Hicimos un gran partido esa noche en el estadio Único y bueno, una persona me llamó y me dijo que fuera a River, que iba a ganar todo. No ganó todo, porque acá ganamos nosotros”, subrayó Rojo. “¿Marcelo Gallardo te llamó?”, preguntó uno de los periodistas de TyC Sports que hablaban con él sobre el césped del estadio Madre de Ciudades. Pero, sugestivo, el zaguero de Boca contestó que no iba a decir de quién se trataba...

Los entrevistadores insistieron y Rojo respondió de modo muy parecido: “Alguien de River me dijo que iban a ganar todo, pero a la Copa Argentina la ganamos nosotros”, concluyó. Antes de que llegara al plantel xeneize, se especuló con que el ex mundialista pasaría a River o a Boca, club con el que firmó tras quedar libre de Manchester United.

El recuerdo y el desahogo de Rossi

Agustín Rossi resultó una de las figuras de una pálida final. Tras contener el remate de Héctor Fértoli en la serie de penales, se mostró feliz y agradecido a su entorno. Y tras mencionar a varios familiares, se detuvo en uno en particular. “Esto es por ellos, especialmente por mi papá, al que no le toca estar acá, conmigo. Es el primer titulo desde que mi viejo no está. El primero desde que me toca atajar de nuevo como titular. Este título es para él y para mi señora, que es la que se banca conmigo toda la m... cuando dicen cualquier cosa en la semana. Ahora, a celebrar”, cerró Rossi, con emoción.