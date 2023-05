“No discutamos pavadas”: el intenso debate entre Chavo Fucks y Damián Manusovich sobre la gestión de Riquelme en Boca

escuchar

Boca Juniors transita un año signado por la cuestión política, dado que a fin de año, tendrán lugar las elecciones, en las que se renovarán las autoridades del club. En ese marco, los periodistas de F90 (ESPN), Chavo Fucks y Damián Manusovich, debatieron intensamente sobre los logros de la gestión comandada por Jorge Amor Ameal, pero cuya cara visible en el plano futbolístico es el exfutbolista Juan Román Riquelme.

Fue el propio Fucks quien introdujo el tema, al signar las “dos cosas que se propuso Román como idea de su gestión: una, es las oportunidades para los jugadores de inferiores, que eso está ocurriendo. No lo digo solamente por Barco, podemos hablar de Vazquez, de Sández, de Valentini...”, concedió el Chavo. Luego, el comentarista deportivo aseguró que Riquelme falló en la decisión de elegir técnicos formados en la Reserva para la Primera. “No le salió”, sentenció el cronista.

A su lado, inmediatamente, Manusovich saltó para contradecirlo, y aseguró que “sí le salió”. “Agarrá el ciclo de él y fijate quiénes salieron campeones. Me extraña de vos”, le espetó el exjugador a Fucks, quien replicó: “Es cierto que salió campeón: ahora, desde el último ciclo de Bianchi para acá, todos los entrenadores de Boca salieron campeones del torneo local”. Además, el también conductor radial recordó que, cuando no era dirigente del club xeneize, dijo que un campeonato doméstico equivale a ganar diez ediciones de la Copa Libertadores.

En esa línea, Fucks consideró que “Boca no ha competido en la copa” en la gestión Riquelme, “y este es un gran fracaso”. En desacuerdo con su colega, Manusovich cuestionó la aseveración del Chavo, y recordó que, en el 2020, el conjunto xeneize llegó a las semifinales del certamen regional. Seguro de su postura, el comentarista le pidió a Damián: “No discutamos pavadas”.

Boca Juniors derrotó a Colo-Colo por Copa Libertadores JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT - PHOTOSPORT CHILE

A su turno, el animador del ciclo, Sebastián Vignolo, intervino en el debate para decir que no se puede “siempre mirar para atrás”, y que la dirigencia tiene motivos para defender la elección de los entrenadores formados en Boca “con los títulos” que tanto Battaglia como Hugo Ibarra ganaron. En ese momento, Fucks le preguntó al Pollo “por qué los echaron” a ambos DTs, si es que las dos administraciones fueron exitosas, a lo que Manusovich contestó: “Porque hay ciclos que se terminan”.

Entre risas, el experimentado periodista pidió: “No seamos malos”, y lanzó un picante comentario sobre Manusovich: “El problema es que no te dan una, no les entra una bala”, a lo que Damián replicó: “A vos no te entra una bala”.

El miércoles por la noche, Boca Juniors derrotó por 2 a 0 a Colo-Colo, y se ubica en la primera posición del grupo F de la Copa Libertadores. El fin de semana, visitará a River Plate en el estadio Monumental, en una nueva edición del superclásico, en el marco de la Liga Profesional de Fúbol, donde el conjunto xeneize marcha 13ero., con 18 puntos, mientras que su rival del domingo lidera la clasificación.

