Djokovic saludó al sobrino de un reconocido influencer argentino en el US Open y emocionó a todos

Novak Djokovic tuvo una dura noche para lograr su primer triunfo en el US Open 2025. Sin embargo, no fue su nivel tenístico el foco de la noche, sino que los fanáticos se emocionaron con un nuevo saludo con Ricky, un niño de 8 años, que es fanático del serbio y que es sobrino del reconocido influencer argentino Grego Roselló. “Lo hizo devuelta el enano”, destacó el humorista que compartió el cruce en sus historias de Instagram.

Djokovic, cuatro veces campeón del último Grand Slam del calendario, superó al estadounidense Learner Tien por 6-1, 7-6 (3), 6-2, en un partido que le costó desde el aspecto físico. “Empecé genial. En poco más de 20 minutos del primer set, me sentí realmente bien. Pero después de algunos juegos largos al comienzo del segundo set, me sorprendió mucho lo mal que me sentí físicamente”, declaró el N°7 del ranking mundial al sitio oficial de ATP.

El fanatismo de Ricky por Novak permanece inalterable (Foto: @robrotennis)

A pesar de ese malestar, el serbio se tomó el tiempo de saludar a sus seguidores tras el triunfo. En el video que se viralizó en redes sociales, se ve como el tenista estaba firmando autógrafos al público detrás de su silla y Ricky se acercó rápidamente para felicitar a su ídolo. La escena siguiente emocionó a todos: Novak lo reconoció y le dio un tierno beso en la cabeza al niño, que saltaba de alegría.

La escena fue compartida por Grego en su cuenta de Instagram, donde cosecha 1,2 millones de seguidores: el standupero valoró que su sobrino, hijo de su hermano Jaime, que se encuentra radicado en Estados Unidos, logró saludar a Novak una vez más. “Lo hizo devuelta el enano”, bromeó el humorista.

La divertido historia que subió Grego

Ricky y su hermano mayor Cristóbal, de 10 años, tienen un Instagram manejado por su papá llamado "The Rossello Brothers" (@robrotennis) donde van compartiendo la pasión de los nenes por el deporte. En esa cuenta contaron cómo fue surgió el fanatismo: “El amor de Ricky por Nole comenzó en 2021 después de verlo jugar en el US Open. Inmediatamente inspirado, hablaba de Novak y lo imitaba sin parar. Constantemente pedía ver videos de Djokovic”, relató Jaime.

En ese sentido, el papá contó cómo fue el primer encuentro que tuvieron en 2023. “Ricky estaba ansioso por conocer a su ´mejor amigo´. No sabíamos cómo —o si— sucedería, pero viajamos a Nueva York llenos de esperanza de que el sueño de Ricky se hiciera realidad. Ricky estaba seguro de ello. Increíblemente, el héroe de Ricky tiene un corazón tan grande como la sonrisa de Ricky. Novak lo abrazó con calidez entre la multitud después de su partido de cuartos de final. El resto es historia“, contó.

Ricky se acercó a Novak para recibir su saludo

En aquel entonces, Grego también se hizo eco de la historia mágica de su sobrino con su ídolo y lo contó en un posteo. “Hace 3 años mi sobrino le pidió el teléfono a mi hermano para mandarle un mensaje a su ídolo Novak Djokovic. Sí, con esa inocencia de un niño que cree que si le escribe al número de uno del tenis, él le va a contestar. Con esa confianza Ricky le mando un audio a Nole. Y él le contestó y lo empezó a seguir”, relató el influencer.

El reconocimiento de Grego a su sobrino

“Dos años después sus padres (dos padrazos) lo llevaron a Nueva York a cumplir ahora el sueño de conocerlo en persona. Nole lo reconoció en la tribuna en semis, le dio un beso y Ricky sonrío con una fuerza que hizo que el mundo sea un lugar mejor en ese momento”, agregó. “A veces la vida nos dice que hay que soñar como un niño de seis años, y atreverse a lo imposible, que en una de esas, termina sucediendo. ¡Te amo Ricky!”, concluyó Grego, que se mostró orgulloso del empeño de su sobrino por conocer a su ídolo.