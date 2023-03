Oscar Ruggeri opinó sobre la posible llegada del Tata Martino a Boca Juniors: “Si se sientan a hablar…”

escuchar

El columnista de F90 (ESPN), Oscar Ruggeri, se refirió este miércoles a la posibilidad de que Gerardo Tata Martino sea el nuevo director técnico de Boca Juniors. En estas horas, se confirmó que miembros del Consejo de Fútbol se reunirían con el entrenador en Rosario, tras la salida de Hugo Ibarra.

Atento a eso, Ruggeri sentenció: “Desde el momento en que se sienta a hablar, es el técnico de Boca. Si se sientan a hablar, olvídense. Porque sino, directamente, (dice) ‘no quiero dirigir en Argentina y se corta ahí. Se termina”.

Acto seguido, el cronista identificado con River Plate, Nicolás Distasio, le preguntó a Ruggeri: “En esta situación, de un técnico de tanto prestigio, con un club tan grande, ¿quién impone las condiciones?”.

Un poco confundido, Ruggeri repreguntó: “¿Cómo quien impone?”. Luego, interpretó la consulta de su compañero, y explicó cuál será el comportamiento de ambas partes en las negociaciones: “A este técnico, no le van a ir a decir nada”.

Tata Martino podría ser el próximo entrenador de Boca PAU BARRENA - AFP

Además, indicó que, en caso de asumir el cargo, Martino y los miembros del CdF “van a tener charlas todas las semanas, después de los partidos, y el técnico dará sus explicaciones, qué hizo...”.

Acto seguido, el cronista le preguntó al Cabezón, respecto de las negociaciones, “quién tiene que convencer a quién”, si “Martino a la dirigencia de Boca” o al revés. Contundente, el exdefensor contestó: “Desde el momento que se sientan, es porque Boca quiere que Martino sea el técnico, y Martino quiere también. A Independiente les dijo: no me quiero juntar. Directamente, no se reunió”, diferenció.

Por otra parte, el periodista le consultó a Oscar si Martino, “como técnico de elite, va a tener sus condiciones y requisitos” antes de asumir el desafío. Lejos de desmentirlo, el Cabezón se mostró de acuerdo con su colega, y agregó: “Sí, ¿y sabés que va a pasar? No sé si me querés llevar a esto que voy a decir. En la reunión, les va a decir: hasta acá, llegan ustedes; desde acá para allá, soy yo’. Y las va a poner”.

A su turno, el conductor del programa, Sebastián Vignolo, consideró que “no va a hacer falta” hacer esa salvedad. En la vereda opuesta, el exfutbolista lo desafió, y dijo: “Sí señor, para que quede claro de entrada”. Asimismo, sumó una información respecto del diálogo que mantuvieron el vicepresidente de Boca y los extécnicos del club, para explicar que, desde Boca, también pusieron condiciones en su momento: “¿Qué les dijo Riquelme a Battaglia y a Ibarra cuando los llamó? Si ustedes dirigen Primera, no vuelven al club si se tienen que ir”.

Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca Captura - Villarreal FC

Por último, Distasio le preguntó a Ruggeri: “Si Martino quiere tener influencia en la reserva, ¿se la van a dar?”. “Total. Cambiaron la forma de elegir al entrenador” replicó el exjugador, sin dobleces.

En broma, Vignolo señaló que, primero, el entrenador debería hacerse cargo del primer equipo, para después, pensar en la coordinación con la Reserva. Ruggeri, nuevamente, disintió con su colega. “No, porque tienen que entrenar con la Primera. Lo tiene que tener cerquita”, concluyó.

