Oscar Ruggeri se refirió a la marcha por la muerte de Diego Maradona

El panelista de ESPN F90, Oscar Ruggeri, habló este martes acerca de la movilización que tendrá lugar a las 18 por la muerte de Diego Maradona, y que busca exigir justicia y castigo para los “culpables” de su deceso, según indica el volante que en las últimas horas se hizo viral. Se espera que muchas personas se acerquen esta tarde al obelisco de la Ciudad de Buenos Aires, a partir de la convocatoria impulsada por las agrupaciones Pueblo Maradoniano, Comando Maradona y La Diego Maradona. Entre otras personalidades vinculadas con el “Diez”, participarán sus hijas Dalma y Giannina, y su ex esposa Claudia Villafañe.

Sebastián Vignolo, conductor del programa del que participa el ex campeón del mundo todas las semanas, introdujo el tema, al recordar que hoy se celebra la marcha en favor de “Pelusa”. Luego, Vignolo le consultó a su compañero, quien fuera amigo de Maradona, si estaba al tanto de la protesta y respondió que sí, y que incluso había visto gente movilizarse antes de llegar al estudio. El animador, en tanto, manifestó su apoyo a “estas expresiones”, luego de considerar que “Maradona es parte de nuestra historia”.

Después, el “Cabezón” confesó que aún descree de la muerte de su excompañero: “¿A vos no te parece, cuando escuchas Maradona, ¿dónde está? Por ahí está en la casa en La Plata. (...) Salvo cuando ya reaccionas que hacen esto por la muerte”. Tras ello, el relator deportivo le preguntó a su compañero si le “cierra” la muerte de Maradona: “Qué se yo. Escucho cosas que decís: loco, este tipo. Si decía quiero una ambulancia, 10 le ponen. El país, a este tipo, le rendíamos todos. Nosotros, que jugábamos con él, también. Algunas cosas que escuchás te desconciertan”, admitió sobre los audios que se divulgaron, donde los miembros del entorno hablan sobre el exjugador en términos despectivos.

#ESPNF90 📺 | ESPN#10MporD10S



Las palabras de Ruggeri sobre la marcha que se organiza para esta tarde en el Obelisco, con la presencia de @dalmaradona y @gianmaradona. El pedido es unánime: Justicia por Diego Armando Maradona. pic.twitter.com/fy77EMD2U1 — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) March 10, 2021

Por otra parte, Ruggeri recordó “los buenos tiempos” con el “Diez”: “A veces, me pongo a ver un video de cuando estábamos concentrados, y no me cae la ficha de que ya pasaron miles de años. (...) ¿Cómo no van a estar? Son todos tipos de 60. Hoy, es normal estar bien. Hemos hecho deporte toda la vida. Diego ha hecho de su vida lo que quiso, por supuesto. Me parece raro. No están. Cuando termino de ver el video: pero este se murió, este se murió, este también. No reaccionas. Es increíble, con las posibilidades que tenemos los que jugamos en la Selección, que nos tocó ser campeones del mundo”, consideró.

Finalmente, el exdefensor reveló que su idea era visitar a Maradona en La Plata junto con los campeones del mundo del ‘86: “Era medio difícil ir una mañana y quedarnos hasta la noche como queríamos nosotros. Se fue demorando eso, por ahí porque no lo veían bien”. Además, contó que tenía 10 números de teléfonos distintos de Maradona y que nunca se podía comunicar con él, aunque sí había hablado con el apoderado de Diego, Matías Morla, quien es señalado como uno de los responsables de su muerte: “Yo quería saber cómo estaba, decime cómo está, y me decía: está bien. Cuando estés con el dale muchos saludos, decile que los chicos estamos esperando, cuando él diga nos vamos para allá, que queremos caerle un día. Se ve que no estaba en condiciones”, se lamentó.

