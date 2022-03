Partidos de hoy: la agenda del fútbol para ver por TV este domingo 13 de marzo

Por la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional, el Estudiantes del “Ruso” Zielinski se mide ante Boca Juniors en el Estadio Uno Jorge Luis Hirschi. El puntero de la Zona B recibirá al golpeado equipo de Sebastián Battaglia, que viene de perder por 1 a 0 ante Huracán, en condición de local. Además, en dicho encuentro, el conjunto xeneize mostró un nivel futbolístico muy por debajo de las expectativas.

Según trascendidos, es posible que el técnico del equipo azul y oro vuelva a hacer cambios en el once titular, aunque las modificaciones constantes han demostrado no darle resultados hasta el momento. Por el lado del conjunto “Pincha”, aún no conoce la derrota en el torneo (ganó cuatro encuentros y empató sólo uno). En paralelo, compite en la tercera ronda de la Copa Libertadores en búsqueda de un lugar en la fase de grupos. En el compromiso de ida ante Audax Italiano, el “León” ganó por 1 a 0 en Chile. El encuentro definitorio se disputará esta semana en la capital bonarense.

Por la Zona A, el líder River Plate jugará a partir de las 17 contra Gimnasia de La Plata. Al margen de que todavía no encontró su mejor versión futbolística, como le suele ocurrir en cada comienzo de competencia, el equipo de Marcelo Gallardo logró sacar buenos resultados y ubicarse en lo más alto de la tabla de posiciones junto a Defensa y Justicia, Unión y Sarmiento. En la semana, los dirigidos por el “Muñeco” vapulearon al humilde Laferrere en el estadio Pedro Martearena de Salta, por la primera ronda de la Copa Argentina. Por otro lado, Lanús recibirá a Colón en La Fortaleza, mientras que Unión se encontrará con Banfield en el estadio 15 de abril.

Julián Álvarez y Esequiel Barco, jugadores del River de Gallardo Prensa River

En Francia, el PSG de Lionel Messi vuelve a la cancha después de la dura eliminación por Champions League a manos del Real Madrid. Ganador de siete de las últimas ocho ligas, el conjunto parisino deberá conformarse con obtener la Ligue 1, donde actualmente le lleva trece puntos a Niza, su más inmediato perseguidor, con once partidos por jugarse.

En Inglaterra, se enfrentarán West Ham y Aston Villa por la 29na. jornada de la Premier League. En el mediocampo del colectivo local estará Manu Lanzini, que busca ganarse un lugar en la lista de Lionel Scaloni para el Mundial de Qatar, mientras que entre los visitantes, se alineará Emiliano “Dibu” Martínez en el arco.

La agenda del fútbol en la TV el domingo 13 de marzo

Copa de la Liga Profesional

17:00 Lanús vs Colon ( Fox Sports Premium )

) 17:00 Unión vs Banfield ( TNT Sports )

) 19:15 River Plate vs Gimnasia de La Plata ( Fox Sports Premium )

21:30 Estudiantes vs Boca Juniors (TNT Sports)

Primera Nacional

17:00 Morón vs. Chacarita ( TyC Sports )

) 17:00 All Boys vs Gimnasia de Mendoza ( TyC Sports Play )

) 17:00 Deportivo Maipu vs Instituto ( TyC Sports Play )

) 17:00 Gimnasia de Jujuy vs Santamarina ( TyC Sports Play )

) 19:00 Alvarado vs San Martín de Tucumán ( TyC Sports Play )

) 20:00 Independiente Rivadavia vs CA Mitre (TyC Sports Play)

Primera División de fútbol femenino

09:00 Villa San Carlos vs Ferro (DeporTV)

Ligue 1

09:00 PSG vs Bordeaux ( ESPN )

16:45 Brest vs Marsella (Star+)

Serie A

08:30 Fiorentina vs Bologna (ESPN 3)

11:00 Verona vs Nápoles ( Star+ )

) 14:00 Atalanta vs Genoa ( Star+ )

) 14:00 Udinese vs Roma ( Star+ )

) 16:30 Torino vs Inter (ESPN)

Premier League

11:00 West Ham vs Aston Villa ( ESPN )

11:00 Chelsea vs Newcastle ( Star+ )

) 11:00 Everton vs Wolves ( Star+ )

) 11:00 Leeds United vs Norwich ( Star+ )

) 11:00 Southampton vs Watford ( Star+ )

) 13:30 Arsenal vs Leicester (ESPN)

La liga de España

10:00 Rayo Vallecano vs Sevilla ( ESPN 2 )

12:00 Betis vs Atlético Bilbao ( ESPN 2 )

) 14:30 Real Sociedad vs Alavés ( DirecTV Sports )

) 17:00 Barcelona vs Osasuna (DirecTV Sports)

Bundesliga