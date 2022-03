Sebastián Vignolo arremetió contra los detractores de Messi: “Estaban agazapados”

Los planetas estallaron y alguien salió dañado. Real Madrid, el equipo con más historia en la Champions League, se enfrentaba en una final anticipada ante el PSG. El club de capitales qataríes, comandado por Lionel Messi, Neymar Jr. y Kylian Mbappé, tenía casi la obligación de ganar la competencia. Sin embargo, el fútbol volvió a meter la cola. “La Pulga”, que llegó al conjunto parisino para alcanzar el objetivo más esquivo, volvió a quedar en el centro de la escena. Algunos, incluso, se animaron a criticarlo.

Autodeclarado “fanático” de Messi, el conductor de F90 (ESPN) Sebastián Vignolo cruzó a los detractores del siete veces ganador del balón de oro: “Todavía no entiendo cuando hay gente que se pone contenta cuando le toca perder. A estos tipos los tenés que admirar siempre: en las buenas y en las malas. Tiene mucho más buenas que malas. Pero da la sensación que algunos, en las malas, están agazapados. Parece mentira. Yo pensé que ya se había terminado. Pero hasta a los indiscutibles, algunos, lo quieren discutir”.

Tras confesar que le “duele cuando pierde Messi” porque es hincha del futbolista de 34 años, se diferenció de los que admiran a Cristiano Ronaldo: “A mí no se me ocurriría jamás en mi vida discutirlo. Por más que sea suplente en el Manchester. Jamás. Hay que disfrutarlo, queda poco de él. Es un genio, un atleta, un fuera de serie. ¿Cómo, por qué yo tenga la bandera de Messi, voy a decir que Cristiano fue al Manchester y no la toca? Sería un error”.

Luego, hizo una analogía entre los futbolistas muy habilidosos y los magos: “Los Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Neymar, en su momento Ronaldo, Ronaldinho, tipos que parecen de otro planeta, hacen magia. ¿Cómo vas a esperar descubrirle el truco? Y cuando se le ve un poquitito el conejo que tenía en la galera decir: jeje, ¿viste? No se puede ser tan pobre, tan miserable”.

La férrea defensa que hizo Sebastián Vignolo de Lionel Messi

Al mismo tiempo, descartó que “El 30 del PSG” vaya a rendirse luego de la eliminación y se amparó en los antecedentes: “¿Saben que lo llevo a ser el mejor jugador del mundo? Su tenacidad, temple, amor por lo que hace, profesionalismo, convicción, perseverancia, e ir por más. Si no hubiese ido por más, no salía campeón de américa. Si se quedaba instalado en la derrota, mientras muchos lo masacraban, no hubiese llorado como un niño en el Maracaná”.

Por último, opinó que Messi debe estar “desesperado por venir a oxigenarse aquí a la Argentina con sus compañeros, a tomar unos mates vestido de Argentina en el predio de Ezeiza. Hoy, necesita ese abrazo de gente que entendió que es indiscutible. En la victoria, y sobre todo, en la derrota”.