“Estrepitoso fracaso”: el duro comentario de Martín Liberman sobre la eliminación del PSG de la Champions League

Todavía resuenan los ecos de la dura eliminación del PSG en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League contra Real Madrid. Martín Liberman, periodista de Star+, reflexionó sobre una nueva caída del conjunto parisino en la competencia europea más importante. En ese sentido, apuntó contra las “estrellas” del equipo y admitió que el triunfo de “La Casa Blanca” lo puso “muy contento”.

Una vez finalizado el encuentro disputado en el estadio Santiago Bernabeú, Liberman manifestó a través de su cuenta de Twitter: “Estrepitoso fracaso del PSG. Un invento de constelación de estrellas que no juega a nada y que no tuvo rebeldía ni capacidad individual de sus jugadores. Ganó el más grande del mundo, como debía ser, como correspondía”. En tanto, estimó que Kylian Mbappé “salvó las ropas” de los dirigidos por Pochettino. Asimismo, destacó al “capitán genial” y al “DT capaz” del equipo blanco.

Luego, se mostró muy crítico con los futbolistas del PSG: “Del otro lado estrellas, con un ego enorme que juegan para sí mismos. (...) Les pagaron como los mejores y para que los lleve a la copa de Europa y se quedan afuera en el primer mano a mano serio del torneo. El Real Madrid es mucho más equipo y (Karim) Benzema es mucho más hoy por hoy que todos los del PSG (menos Mbappé)”. Sobre Mauricio Pochettino, opinó que no logró “amalgamar piezas” para formar un equipo, y no dudó en sentenciar que “son más culpables los jugadores que el DT”.

Karim Benzema marcó tres goles en el triunfo de su equipo ante el PSG de Lionel Messi GABRIEL BOUYS - AFP

“Paso el equipo grande y no el invento. Paso el equipo en serio y no el rejunte de estrellas; el equipo que siente con corazón la camiseta, y no el que se la pone circunstancialmente. Pasó el que tenia compromiso con el entrenador, y no los que se creen más estrellas que la propia pelota. Pasó el equipo más grande del mundo. (...) Me puso muy feliz lo que pasó” dijo en su programa de radio.

A su vez, indicó que Leandro Paredes está “sobrevalorado”. Y analizó: “No marca, no releva, retrocede mal. Su contacto con el balón es a 70 metros del arco rival”. Después, hizo su crítica extensiva al resto de los jugadores de la selección: “Esta camada se lleva el mundo por delante y ustedes se comen el verso. Hay “5″ mejores”. Días atrás, publicó una foto de Cristian Romero y escribió: “¡Son una camada muy canchera! Insoportablemente agrandada. Encima, ¡ganaron!”.

“No gana solo”

Por último, Liberman puntualizó en la figura de Lionel Messi (sin nombrarlo): “Fueron a buscar al 30 creyendo que destrababa algo que ya no podía destrabar en Barcelona tampoco. Es un crack, pero necesita como necesitó toda su vida de los Ronaldinho, Iniesta, Xavi, Eto’o, Puyol, Jordi Alba, Dani Álves, Suárez. No gana sólo. Podía hacer genialidades impresionantes a los 26, 27, 28; cuando se fueron todos esos, el sólo no pudo”.

Messi se saca de encima a Nacho Fernández JAVIER SORIANO - AFP

Acerca de su desempeño en el partido frente al Real Madrid, indicó que “tuvo momentos de muy buen fútbol”, y destacó su rendimiento en el primer tiempo. Sin embargo, dijo que “juega lejos del arco, ya no tiene presencia y no es tan incisivo”. Al mismo tiempo, aclaró que Messi “es un recontra crack, siempre me quieren poner del otro lado”.