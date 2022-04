El picante comentario del “Tucu” Pereyra a Rodrigo De Paul, tras la confirmación de su romance con Tini Stoessel

Horas antes de que salieran a la luz las fotografías con las que se dio por confirmado el romance entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, el futbolista hizo una publicación en las redes sociales y uno de sus compañeros de equipo del Atlético de Madrid lo mandó al frente con un comentario picante.

“Vuelta a los entrenamientos”, escribió De Paul en un posteo que realizó en Instagram junto al hashtag “Aupa Atleti”, y arrobó la cuenta del club. El delantero viene de tomarse varios días de descanso, que aprovechó para pasar tiempo con sus seres queridos. Fue en ese tiempo en el que se lo vio junto a la cantante de paseo por el Mediterráneo, y este lunes se reincorporó al equipo de Diego Simeone.

Tras su regreso, el futbolista que podría abandonar el club en la próxima temporada, decidió mostrarse con la camiseta del colchonero sus redes sociales. Sin embargo, uno de sus compañeros de club y exseleccionado nacional le dedicó un filoso comentario que, según la interpretación de sus seguidores, estaba dirigido a la confirmación de su noviazgo con la interprete de Miénteme. Se trata de Maxi “Tucu” Pereyra, amigo y colega de De Paul, quien le comentó: “¡Qué pícaro”. El joven oriundo de la provincia de Tucumán, lo habría puesto a modo de “elogio” hacia el centrocampista. Debajo de los comentarios, los hinchas de De Paul comenzaron a relacionar el mensaje con la relación entre el futbolista y la cantante.

Un compañero de De Paul le hizo un comentario en sus redes sociales que despertó la polémica Instagram

La confirmación del romance

Desde hace meses el romance era un secreto a voces, no obstante, este lunes fue confirmado en Los Ángeles de la Mañana (América), a través de una serie de fotografías que fueron sacadas durante un viaje de la interprete por Ibiza. La pareja se mostró junta y en compañía de amigos, mientras disfrutaba de una tarde libre. Es que De Paul y Tini despertaron los rumores de romance desde finales del año pasado, cuando comenzaron a seguirse en Instagram, más precisamente, en octubre de 2021. En aquella oportunidad, tuvieron algunos intercambios silenciosos y de bajo perfil, dado que la exVioletta “es muy temerosa de los escándalos”, pero no demoraron mucho en avivar la relación.

Poco tiempo después, se confirmó la noticia de un presunto distanciamiento entre De Paul y su esposa Camila Homs y que ella, incluso, se había instalado en Buenos Aires, desde finales del 2021. En LAM, Yanina Latorre trazó una cronología de la presunta relación que habría comenzado en noviembre pasado. Según ella, el centrocampista del Atlético se “desenamoró” durante el año pasado de la madre de sus dos hijos, Francesca y Bautista, con quien llevaba 11 años de relación.

Filtran las primeras fotos de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en pareja

De acuerdo con el relato de la panelista del ciclo que conduce Ángel de Brito, De Paul y Tini se encontraron por primera vez en una reunión con amigos en común. La pareja compartió un asado con amigos y, en esa juntada, “la pasaron bien e intercambiaron teléfonos”. Según relató, en aquella oportunidad, habían hecho planes para reencontrarse en Madrid en diciembre, pero en el medio Tini contrajo coronavirus. La enfermedad y los compromisos laborales le impidieron viajar a visitarlo y recién pudieron hacerlo en febrero cuando revelaron algunas pistas en las redes sociales, de un encuentro en el Viejo Continente.

“Tini después viajó para la Argentina a hacer sus shows, pero pasó lo de su papá. Cuando se cura Ale, se quieren ver -agregó-. El momento era la semana pasada y justo él viajó para acá, así que se alinearon los planetas. Finalmente, viajaron a España y, en este viaje, decidieron blanquear. Él dice que está separado hace 10 meses”, agregó la panelista.