“¡Cómo duele!”: Alejandro Fantino y su divertida reflexión sobre “la realidad”

Alejandro Fantino suele tener una fuerte actividad en redes sociales, donde comparte su día a día con sus más de 400 mil seguidores. Allí, publica fotos ligadas a su trabajo, el periodismo, aunque también se abre y postea fotos de su vida íntima, con familia o amigos cercanos.

Esta vez, el periodista de 49 años mostró parte de su rutina de estudios, dado que cursa a distancia la carrera de Filosofía en la UCA de La Plata, con un libro titulado “¿Qué es la realidad?”. El tomo, que además hablaba del Psicoanálisis, la Ciencia y la Política, indignó a Fantino quien, con un tono jocoso, escribió: “¿Tan complicada la hacen para definir qué es la ‘realidad’?”.

El periodista estudia Filosofía en la UCA de La Plata Instagram @fatinofantino

En su siguiente historia, el conductor, que acaba de anunciar que ESPN FC se dejará de transmitir hasta que pase el coronavirus, continuó: “Yo les voy a mostrar en una foto lo que es la ‘realidad’”.

"La realidad", según Fantino Instagram @fatinofantino

Alejandro Fantino, uno de los periodistas más reconocidos de la televisión Instagram

La publicación de Fantino generó intriga entre sus seguidores, mientras él anticipaba: “Sin necesidad de leer nada, lo aprendí ayer a la tarde”.

El periodista generó intriga con sus palabras Instagram @fatinofantino

“La realidad me va a hacer conducir en ojotas hoy a la tarde”, señaló y, en su siguiente story, mostró la foto del dedo chiquito de su pie derecho algo inflamado, junto a un emoticón de llanto. “La ‘realidad’ es la ‘mesa de mierda’ que me llevé puesta ayer estando descalzo y ¡creo que me fracturó el dedo del pie!”, reveló el periodista deportivo.

Finalmente, reveló por qué estaba tan enojado con "la realidad" Instagram @fatinofantino

Finalmente, Fantino concluyó, sobre uno de los accidentes domésticos más típicos y evitables: “¡Cómo duele por Dios!”.

