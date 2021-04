Martín Liberman criticó a Juan Román Riquelme: “Tiene veneno”

El periodista deportivo Martín Liberman no esconde sus críticas a la gestión de la actual dirigencia de Boca Juniors. Por eso, algunos usuarios de Twitter e hinchas de Boca lo cruzaron recientemente, y él tuvo que aclarar que “respeta”, “quiere” y “admira” al vicepresidente xeneize Juan Román Riquelme. Además, acompañó su mención con una foto donde ambos están abrazados.

Sin embargo, la relación entre Liberman y Riquelme, efectivamente, no pareciera estar pasando por su mejor momento. Según reveló el propio periodista en su programa “Liberman en Línea”, de Radio Late, el actual dirigente se comunicó con él para “increparlo” por un comentario que hizo su compañero Daniel Avellaneda.

“Un día, un sábado, me llamó para increparme fuerte por algo que habías dicho vos. Como siempre que me hacés pelear con todo el mundo. Román estaba muy enojado y me decía que si yo era su amigo, por qué no lo defendía con vos, que estabas diciendo barbaridades”, le dijo el animador a su colega.

Luego, el periodista señaló: “Lamento mucho que Román haya cambiado tanto. Porque es un fenómeno. No solo fue un crack en la cancha. En la vida: qué inteligente que es. Tuve la suerte de formar una amistad con él, y de tener momentos de intimidad, ya sea en mi casa, la suya, por teléfono. Con sus hijos, con el mío. Es un fenómeno, pero se puso fundamentalista, talibán, no respeta la opinión del prójimo”.

Además, Liberman opinó que Riquelme “todavía” no demostró su “inteligencia” y “brillantez” en su nueva función, y dio sus argumentos: “Creo que está muy mal rodeado. Porque eligió rodearse de amigos y no de gente capaz. No digo que los amigos no sean capaces, pero hay gente más capaz que sus amigos”.

Martín Liberman aclaró cómo es su relación con Juan Román Riquelme

En tanto, el conductor radial y televisivo consideró que “Román vive con veneno.”, a pesar de ser “el tipo más querido en la historia de Boca”, y lo llamó a tener “una mirada superadora”. Luego, se refirió a los miembros del Consejo de fútbol que lidera el propio Riquelme: “Me los imagino en una trinchera a (Jorge) Bermúdez, (Raúl) Cascini y el ‘Chelo’ Delgado, con la visera para atrás. Levantá la trinchera. Correte, saludá a la gente. Ellos pueden cambiar el clima que hay ahí”.

Finalmente, Liberman lamentó que Riquelme “no tenga capacidad de discernir quién critica con buena intención y quien lo hace con mala fe”, y aclaró que siempre le desea “el bien” a Román. Por último, cerró su comentario con una fuerte crítica al presidente de Boca Juniors, Jorge Amor Ameal: “Creo que (Riquelme) es el vicepresidente del peor presidente que tuvo la historia de Boca. La única habilidad que tiene es reconocer que no entiende nada y hacerse a un costado. (...) Es un tipo muy vengativo”, concluyó.

