Que cargos le imputan al hincha de Boca que se burló de los jugadores de River

Uriel Hamra, un hincha de Boca de 20 años, se encuentra en el centro de la polémica tras el Superclásico contra River, al ser agredido por el jugador millonario Maximiliano Salas, ahora enfrenta cargos por parte de la Justicia. El joven ingresó al campo de juego tras el partido y, según el parte oficial, provocó a los jugadores de River.

Qué cargos le imputan al hincha de Boca

La Justicia le labró una acta de contravención a Uriel Hamra por dos motivos principales: ingresar de forma indebida al campo de juego e incitar al desorden, lo que constituyen en infracciones al Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. La decisión judicial se basa en la evidencia recolectada tras el partido y en el parte oficial elevado por las autoridades presentes en el estadio.

Qué dijo el joven de 20 años que fue agredido por Salas al finalizar el clásico entre Boca y River

El parte oficial al que accedió LA NACION detalla: “Una vez finalizado el encuentro, un simpatizante ingresó al interior del campo de juego [de La Bombonera] sin autorización y, seguidamente, comenzó a insultar a los jugadores de River, incitando con ello al desorden”. Este relato de los hechos fundamenta las imputaciones contra Hamra.

La versión del hincha

En diálogo con el canal TN, el joven declaró: “Me empecé a filmar en el campo de juego y justo pasan los jugadores de River por atrás. Fue algo fortuito, no tuve intenciones de burlarme. No me gusta la exposición. No hice nada fuera de lugar”. El joven asegura que no tuvo intención de provocar a los jugadores del equipo rival.

Uriel Hamra, hincha de Boca, fue agredido por Maximiliano Salas luego del partido

Hamra también comentó que ingresó al campo de juego al finalizar el partido “porque estaba abierta la puerta baja”. Esta declaración contradice el parte oficial, que indica que el ingreso no estaba autorizado.

Respecto a la agresión sufrida por parte de Maximiliano Salas, Hamra expresó: “No creo hacer nada con Salas. Me sorprendió su actitud, pero entiendo que debía estar caliente y se la agarró con el primero que vio”.

La agresión de Maxi Salas a un particular tras la derrota en el superclásico

El momento de la agresión de Salas al hincha xeneize quedó registrado en un video tomado por otro espectador, el cual se viralizó rápidamente en redes sociales. En las imágenes se observa al jugador de River golpear por la espalda al joven de 20 años, quien se encontraba filmando los festejos por la clasificación de su equipo a la Copa CONMEBOL Libertadores tras la victoria de Boca Juniors. Tras el golpe, el joven se retiró del lugar a toda prisa.

El partido

El partido entre Boca y River, más allá del incidente posterior, tuvo su desarrollo en el campo de juego, donde Boca se impuso por 2 a 0. Este resultado aseguró la clasificación del club presidido por Juan Román Riquelme a la próxima Copa CONMEBOL Libertadores. El encuentro se caracterizó por la intensidad y la rivalidad habitual entre ambos equipos, con momentos de tensión y polémica tanto dentro como fuera del campo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.