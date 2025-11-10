Que cargos le imputan al hincha de Boca que se burló de los jugadores de River
Las autoridades porteñas lo acusan de alterar el orden y violar las normas de acceso a la cancha
Uriel Hamra, un hincha de Boca de 20 años, se encuentra en el centro de la polémica tras el Superclásico contra River, al ser agredido por el jugador millonario Maximiliano Salas, ahora enfrenta cargos por parte de la Justicia. El joven ingresó al campo de juego tras el partido y, según el parte oficial, provocó a los jugadores de River.
Qué cargos le imputan al hincha de Boca
La Justicia le labró una acta de contravención a Uriel Hamra por dos motivos principales: ingresar de forma indebida al campo de juego e incitar al desorden, lo que constituyen en infracciones al Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. La decisión judicial se basa en la evidencia recolectada tras el partido y en el parte oficial elevado por las autoridades presentes en el estadio.
El parte oficial al que accedió LA NACION detalla: “Una vez finalizado el encuentro, un simpatizante ingresó al interior del campo de juego [de La Bombonera] sin autorización y, seguidamente, comenzó a insultar a los jugadores de River, incitando con ello al desorden”. Este relato de los hechos fundamenta las imputaciones contra Hamra.
La versión del hincha
En diálogo con el canal TN, el joven declaró: “Me empecé a filmar en el campo de juego y justo pasan los jugadores de River por atrás. Fue algo fortuito, no tuve intenciones de burlarme. No me gusta la exposición. No hice nada fuera de lugar”. El joven asegura que no tuvo intención de provocar a los jugadores del equipo rival.
Hamra también comentó que ingresó al campo de juego al finalizar el partido “porque estaba abierta la puerta baja”. Esta declaración contradice el parte oficial, que indica que el ingreso no estaba autorizado.
Respecto a la agresión sufrida por parte de Maximiliano Salas, Hamra expresó: “No creo hacer nada con Salas. Me sorprendió su actitud, pero entiendo que debía estar caliente y se la agarró con el primero que vio”.
El momento de la agresión de Salas al hincha xeneize quedó registrado en un video tomado por otro espectador, el cual se viralizó rápidamente en redes sociales. En las imágenes se observa al jugador de River golpear por la espalda al joven de 20 años, quien se encontraba filmando los festejos por la clasificación de su equipo a la Copa CONMEBOL Libertadores tras la victoria de Boca Juniors. Tras el golpe, el joven se retiró del lugar a toda prisa.
El partido
El partido entre Boca y River, más allá del incidente posterior, tuvo su desarrollo en el campo de juego, donde Boca se impuso por 2 a 0. Este resultado aseguró la clasificación del club presidido por Juan Román Riquelme a la próxima Copa CONMEBOL Libertadores. El encuentro se caracterizó por la intensidad y la rivalidad habitual entre ambos equipos, con momentos de tensión y polémica tanto dentro como fuera del campo.
