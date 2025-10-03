Qué dijo Maxi Salas sobre Diego Milito

River eliminó a Racing de la Copa Argentina este jueves tras ganarle 1 a 0. El autor del único gol, Maximiliano Salas, realizó declaraciones tras el partido sobre su vínculo con el club de Avellaneda y se refirió a la actual dirigencia que lidera Diego Milito. Sus palabras generaron un fuerte eco después de un clásico intenso.

Qué dijo Maxi Salas sobre Milito tras la derrota frente a River

El delantero de River diferenció con claridad su vínculo con las distintas gestiones del club de Avellaneda. Primero, expresó su gratitud hacia figuras del pasado. “Agradecido a la gente, por más que estén enojados conmigo. También agradecerle a Gustavo (Costas), que siempre me bancó, y a la dirigencia anterior que confió en mí”, afirmó en declaraciones a la prensa al finalizar el encuentro.

Salas agradeció públicamente al técnico Gustavo Costas y a la gestión anterior del club Prensa River

La consulta posterior de un periodista indagó sobre su relación con la conducción actual de Racing. Ante la pregunta sobre si no sentía el mismo agradecimiento por la dirigencia con Milito a la cabeza, la respuesta de Salas fue contundente y directa. “No, se portó muy mal conmigo. A los desagradecidos... nada, que les vaya bien. Siempre di todo por el club”, sentenció el atacante.

El mensaje para los hinchas de Racing

Antes de sus críticas a la dirigencia, Salas se dirigió a los simpatizantes de la Academia. Su gol definió la eliminación de su exequipo. “Contento por el triunfo, dejamos todo. Ellos juegan bien, buscan los espacios. Siempre con respeto a la gente, lo que pasó ya está, hay que olvidar eso”, sostuvo el jugador. Durante el partido, parte de la hinchada de Racing tuvo reacciones negativas hacia él y hasta le arrojaron una zapatilla desde la tribuna.

El futbolista minimizó el episodio y lo enmarcó dentro del contexto del fútbol. “Es parte del folclore, se vive así el fútbol. Es muy lindo cuando están las dos hinchadas”, comentó. Finalmente, envió un mensaje para los seguidores de su actual equipo: “Que confíen en el grupo, que va a estar bien y va a levantar”.

"No, se portó muy mal conmigo", sentenció Salas sobre la actual dirigencia de Racing MAURO PIMENTEL� - AFP�

La visión de los entrenadores: Costas y Gallardo

Gustavo Costas, técnico de Racing, asumió la responsabilidad por la derrota en la conferencia de prensa. “Primero, le pido perdón a la gente de Racing. Y agradecerles a mis jugadores por haber dejado todo”, expresó.

El entrenador lamentó la falta de efectividad de su equipo. “Nosotros siempre nos ponemos la vara alta: lo que se juega, lo tenemos que ganar. Hoy llegamos como diez veces clarísimas, pero no entró. Los chicos dejaron todo y ahora hay que prepararnos para lo que viene”.

Costas también analizó el desarrollo del juego. Consideró que el ritmo del partido favoreció al rival tras el gol. “El segundo tiempo casi no sé jugo, se jugó como quería River. Yo pienso que hoy le jugamos a un River que después del gol hacía tiempo, y en el segundo tiempo lo frizó el partido. Pero bueno, las copas se juegan así“, analizó.

Marcelo Gallardo, por su parte, se mostró satisfecho con el rendimiento de River, especialmente tras la eliminación en la Copa Libertadores. “Era un partido muy emocional y había que marcar presencia, recuperar ese orgullo que necesitábamos. Estoy contento por los futbolistas, porque tienen que seguir recuperando confianza. Es una victoria que nos inyecta para crecer”, manifestó el entrenador.

Sobre la situación particular de Salas, Gallardo explicó el manejo del cuerpo técnico. “Tratamos de no invadirlo, darle su espacio y confianza. Lo acompañamos en la previa para que lo tome como un partido más”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.