Qué dijo Prestianni del escándalo con Vinícius Jr. en la Champions League: su descargo sobre los insultos racistas

El enfrentamiento entre Benfica y Real Madrid en Portugal por la ida de los playoffs de la Champions League, que terminó en victoria para el “Merengue” , se vio opacado por un presunto caso de racismo.

Prestianni nego la acusacion de Vinicius

El brasileño Vinícius Junior acusó al argentino Gianluca Prestianni de haberle dicho “mono”, en una acción que no se pudo confirmar ya que las cámaras captaron al atacante del equipo portugués hablándole a su rival con la boca tapada por la camiseta.

Este miércoles, el extremo de 20 años surgido en Vélez hizo su descargo a través de una historia de Instagram.

El descargo que hizo el jugador a través de su cuenta de Instagram

“Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinícius Junior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado”, escribió Prestianni en redes sociales. Luego, cerró el mensaje así: “Jamás fui racista con nadie. Y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid”.

El cruce entre Vinicius y el argentino Prestianni en la Champions League

El nombre del futbolista argentino se viralizó en redes y en medios internacionales. Los compañeros de Vinícius repudiaron el presunto dicho de Prestianni y algunos pidieron una sanción ejemplificadora en su contra.

Post partido, el astro francés Kylian Mbappé manifestó que “este jugador no merece jugar más la Champions League. Hay que hacer algo”.

🚨 BREAKING: Gianluca Prestianni statement after Vini Jr case.



“I want to clarify that at no time did I direct racist insults to Vini Jr, who regrettably misunderstood what he thought he heard”.



“I was never racist with anyone and I regret the threats I received from Real… pic.twitter.com/6y60hNu7bO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 18, 2026

Otro de los jugadores que se pronunció fue Federico Valverde.

“No se sabe qué le dijo, pero, según todos los compañeros que estaban cerca, le dijo algo feo y no se debe decir. Hay muchas personas que pelearon por esto, Vini es una de ellas. En lo personal, creo que es lamentable. Hay muchas cámaras en el fútbol y ninguna lo captó. Yo creo que si te tapás la boca para decir algo, es porque no está bien”, apuntó el uruguayo.

Más explícito fue el descargo del francés Aurélien Tchouaméni, quien señaló: “Vini nos dijo que lo llamó ‘mono’. Luego, Prestianni ha dicho que en realidad dijo ‘maricón’. Decidimos seguir jugando por el equipo, pero eso no puede pasar”.