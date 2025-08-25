Qué pasó en el partido entre la Argentina y República Dominicana por la AmeriCup

En el Polideportivo Alexis Argüello de Nicaragua, la selección argentina de básquet perdió 84-83 ante República Dominicana en tiempo suplementario, durante un partido de la fase de grupos de la FIBA AmeriCup 2025, el domingo 24 de agosto. Tras el festejo dominicano y mientras ambos equipos se dirigían a los vestuarios, los jugadores protagonizaron una pelea generalizada.

La pelea en el partido entre Argentina y República Dominicana

El encuentro, correspondiente al Grupo C de la FIBA AmeriCup 2025, concluyó con un marcador de 84-83 a favor de República Dominicana tras una prórroga. Después del pitido final, y mientras los jugadores se retiraban a los vestuarios, se produjo una pelea con empujones y golpes entre integrantes de ambos planteles.

Escándalo en la AmeriCup: Argentina cayó ante República Dominicana y los jugadores terminaron a las piñas

La reacción del entrenador argentino Pablo Prigioni tras el enfrentamiento

Tras el encuentro, el entrenador argentino Pablo Prigioni lamentó el desenlace del partido. “Creo que los chicos jugaron un partido extraordinario, no merecían el final que tuvo”, expresó. Además, analizó el desarrollo del juego: “Hicimos muchas de las cosas que nos habíamos propuesto, salvo que sufrimos en el rebote. Sabíamos que era un punto fuerte de ellos. Ellos tienen mucha calidad y talento, aún así tuvimos nuestras posibilidades de ganar”.

Prigioni también manifestó su disconformidad con el arbitraje: “Hay cuestiones dudosas y situaciones que definen el juego. Lo del final es consecuencia de permitir; creo que tendrían que hacer una autocrítica importante. Hay que estar a la altura del nivel de los dos equipos y hoy fue así”.

La selección argentina en la AmeriCup

Con esta derrota, Argentina registra un triunfo y una derrota en el Grupo C. En su debut, el seleccionado nacional venció a Nicaragua por 94-70. El próximo partido será frente a Colombia, en un encuentro crucial para definir la clasificación a la siguiente fase del torneo.

La FIBA AmeriCup representa el torneo de selecciones de básquetbol más relevante de América. La edición 2025 se desarrolla en Managua, Nicaragua, entre el 23 y el 31 de agosto. Doce seleccionados participan, divididos en tres grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona, junto a los dos mejores terceros, avanzan a los cuartos de final.

Pablo Prigioni convocó a 12 jugadores para disputar la AmeriCup en Nicaragua CAB

Los jugadores que conforman el equipo argentino en la AmeriCup 2025

Pablo Prigioni convocó a 12 jugadores para disputar la AmeriCup. Entre ellos, sobresalen Nicolás Brussino, Juan Pablo Vaulet y José Vildoza, quienes integraron el plantel campeón en Recife 2022.

La lista completa de convocados es la siguiente:

Francisco Caffaro – Boca Juniors (Argentina)

Juan Ignacio Marcos – Barcelona (España)

Nicolás Brussino – Gran Canaria (España)

Gonzalo Corbalán – San Pablo Burgos (España)

José Vildoza – Girona (España)

Dylan Bordón – La Laguna Tenerife (España)

Gonzalo Bressan – Olímpico (Argentina)

Juan Bocca – Palma (España)

Juan Fernández – Girona (España)

Juan Pablo Vaulet – Estudiantes (España)

Santiago Trouet – Arizona State (Estados Unidos)

Alex Negrete – Flamengo (Brasil)

De los 17 jugadores que participaron en la concentración inicial, Tomás Chapero, Lucas Giovannetti, Tyler Kropp, Bautista Lugarini y Lee Aaliya quedaron fuera de la nómina final.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.