Qué se sabe de la renovación de Claudio Úbeda en Boca

Claudio Úbeda dirigió el regreso al trabajo de Boca en Ezeiza con la mira puesta en su renovación contractual para 2026 tras la eliminación ante Racing y aguarda ahora la reunión definitoria con Juan Román Riquelme. La dirigencia mantiene la intención de ratificar el proyecto deportivo pese a la derrota, aunque la firma depende de un acuerdo final sobre las condiciones del cuerpo técnico.

La posible continuidad de Claudio Úbeda en Boca

El escenario en el club presenta una calma tensa ante la ausencia de Juan Román Riquelme en el entrenamiento del martes. Desde el entorno del mandatario deslizan la “intención” de renovar el contrato del entrenador para el año 2026. La ratificación del cargo está sujeta a una charla que el presidente mantendrá con el técnico durante el receso. La dirigencia busca aclarar aspectos puntuales del rendimiento del equipo y la falta de reacción del equipo ante la Academia en la semifinal preocupa al Consejo de Fútbol.

Aún no está confirmada la dirigencia de Claudio Úbeda para el 2026 Marcos Brindicci - LA NACION

La permanencia de Úbeda implicará ajustes obligatorios en la estructura de trabajo. Una condición central será la incorporación de un nuevo integrante al cuerpo técnico, ya que, el puesto de asistente principal quedó vacante tras el fallecimiento de Miguel Russo y el club buscará cubrir esa posición. La directiva prioriza sumar a alguien de la estructura de divisiones inferiores para acompañar al DT. La lista de candidatos incluye a exjugadores como Mariano Herrón, Silvio Rudman, Walter Pico o Pablo Ledesma. El Consejo también pretende conservar su injerencia en la política de refuerzos y en la confección de la lista de prescindibles.

La decisión sobre la continuidad de Claudio Úbeda para 2026 depende de una charla final con Juan Román Riquelme ALEJANDRO PAGNI - AFP

La figura de Jorge Almirón como posible DT asoma como alternativa en caso de un giro drástico en la decisión. El ex técnico de Lanús cuenta con el agrado de Riquelme por sus antecedentes como finalista de la Libertadores. La resolución llegará en los próximos días. Cualquier determinación implicará riesgos deportivos elevados tras tres años sin títulos.

La tensión interna y el episodio Zeballos

El crédito del entrenador disminuyó tras la derrota en la Bombonera. El foco de la crítica apunta a la sustitución de Exequiel Zeballos durante el segundo tiempo de la semifinal, cuando Úbeda atribuyó la modificación a un supuesto cansancio del delantero. El entorno del futbolista desmintió esa versión de forma categórica, pero la situación generó malestar en el plantel. Leandro Paredes evidenció su desacuerdo con un gesto elocuente en el momento exacto del cambio. Este episodio se sumó a la falta de respuesta anímica del equipo antes y después del gol de Maravilla Martínez.

Leandro Paredes reprobó el cambio de Claudio Úbeda

La percepción de los hinchas añade presión al contexto. Las encuestas en sitios partidarios reflejan un rechazo superior al 80% respecto a la permanencia del técnico, cuyo contrato actual finaliza el 30 de junio. Riquelme suele desestimar la opinión masiva de las redes sociales y prioriza su propio criterio. El presidente valora la entereza del DT para asumir el cargo en un momento límite y la clasificación a la Copa Libertadores tras dos años de ausencia.

Úbeda saluda a Zeballos, luego de reemplazarlo ante Racing Fotobaires

Cronograma de verano y rearmado del plantel de Boca

La eliminación en el torneo Clausura modificó la agenda logística del equipo. El plantel quedó licenciado hasta el 27 de diciembre, donde los jugadores regresarán para los exámenes médicos de rutina. La pretemporada comenzará formalmente el 3 de enero. La planificación original contemplaba entrenamientos hasta el día 20 con la mira en una hipotética final y el Trofeo de Campeones ante Independiente Rivadavia.

Boca quedó eliminado del torneo de Clausura tras la derrota ante Racing Manuel Cortina

El rearmado del grupo ya registra novedades importantes, ya que, Frank Fabra y Cristian Lema se despidieron de sus compañeros y no renovarán sus contratos. La situación de Javier García permanece indefinida. El arquero cumplirá 39 años en enero y su vínculo expira el 31 de diciembre.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Leandro Contento.