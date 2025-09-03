Ruben Neves se tatuó a Diogo Jota y conmovió a todos hasta las lágrimas

Los jugadores de la selección de Portugal volvieron a los entrenamientos de cara a lo que será la doble fecha de Eliminatorias contra Armenia y Hungría. Dicha convocatoria se dio tras la conquista de la Nations League y la muerte de Diogo Jota, uno de los jugadores de más peso en el equipo.

Jota falleció el pasado 3 de julio tras un accidente automovilístico en España. Esa noticia cayó como un baldazo de agua fría tanto en Portugal como en Liverpool, el club donde militaba el volante ofensivo. Es por eso que la nación lusa decidió rendirle un homenaje que incluyó la presencia de autoridades de la federación portuguesa, figuras de renombre como Cristiano Ronaldo y Ruben Neves, quien homenajeó a su amigo con un tatuaje en su pierna.

El homenaje a Diogo Jota y Jorge Costa

“Estará eternamente en el banquillo, está con la selección y con las futuras selecciones, nunca más dejará de ser seleccionado, como dice también el primer ministro, está seleccionado para la eternidad”, manifestó Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, ante los rostros compungidos de los presentes.

Los jugadores de Portugal homenajearon a Diogo Jota

En lo que estaba pautado que sea una fecha para celebrar el último título conseguido contra España, se volvió una jornada de luto al recordar a Diogo Jota, quien dejó un grato recuerdo tanto en sus colegas, como en el público en general.

El video emotivo de Ruben Neves y el tatuaje para recordar a su amigo

Con la voz del jugador del Al-Hilal FC, quien mantuvo un vínculo muy cercano con Diogo Jota, la cuenta de Instagram de Portugal publicó un emotivo video para recordar la memoria del futbolista con pasado en Liverpool, Wolverhampton y Atlético Madrid, entre otros.

“Más que una amistad, somos familia. Y eso no va a cambiar solo porque ahora decidiste firmar un contrato un poquito más lejos de nosotros. Cuando vayas a la selección, vas a continuar a nuestro lado, en la mesa, en el avión. Vas a estar siempre con nosotros, como siempre estuviste”, manifestó Ruben Neves, en nombre de él y todo el plantel.

El homenaje a Diogo Jota y Jorge Costa

En esa misma línea, siguió: "Vamos a continuar riendo, haciendo planes, compartiendo la vida, como siempre hicimos. Vamos a asegurarnos de que estés siempre presente y garantizar que nunca le falte nada a los tuyos mientras estés lejos, sino que piensen en nosotros, a nuestra espera. La vida nos juntó y ahora nada nos puede separar".

“Conquistamos cosas juntos y todavía tenemos mucho por conquistar. Sabemos que vamos a conseguirlo. A partir de hoy, entrarás en el campo con nosotros y seguiremos nuestro camino juntos en el escenario donde nos conocimos. Es irreparable, pero nos corresponde a nosotros como selección, como el gran grupo que somos, mantenerlo lo más presente posible”, cerró.

El tatuaje de Ruben Neves en homenaje a Diogo Jota

Además, Neves lució un tatuaje de él abrazado a Diogo Jota para darle aún más emotividad a este homenaje que se le hizo al mediocampista. Mediante un registro fílmico, la cuenta de Portugal mostró en detalle esta creación que quedará eternamente marcado en la piel del jugador.

La camiseta en homenaje a Jorge Costa

Por último, el homenaje se extendió hacia la memoria de Jorge Costa, exjugador de Porto, quien falleció a principios de agosto tras desvanecerse en la ciudad deportiva de este club portugués.