Las paradisíacas vacaciones de Enzo Fernández con Valu Cervantes en la isla de Mykonos

Enzo Fernández y Valentina Cervantes viajaron a Grecia a disfrutar unas mini vacaciones, en lo que parecería ser una pequeña luna de miel sin sus hijos: Olivia y Benjamín. Tras participar activamente del encuentro ante el Fulham, donde convirtió un gol, de penal, para el Chelsea, el argentino armó las valijas con su pareja y se dirigieron a Mykonos, un destino paradisíaco en el Viejo continente.

Tras ser expulsado contra Colombia y recibir dos fechas de sanción por parte de la FIFA, Enzo Fernández quedó excluido de la lista de convocados para la doble fecha de Eliminatorias, donde la selección argentina se medirá ante Venezuela (jueves 4) y Ecuador (martes 9) en lo que será la despedida de Lionel Messi en esta competición.

La foto del atardecer que le dio un tinte romántico a la publicación de Enzo Fernández

Sin esta obligación deportiva en su agenda de compromisos, el exjugador de River y Defensa y Justicia partió rumbo a Grecia y, como no podía ser de otra forma, eligió su cuenta de Instagram para mostrar a sus seguidores cómo son sus días en esta nación europea que les abrió las puertas.

Por parte del futbolista se viralizaron dos publicaciones: una foto de un atardecer, lo que le da un tinte romántico al viaje y un video donde filmó a Valentina recostada en una reposera mientras contemplaba la inmensidad del paisaje.

Enzo Fernández y Valentina Cervantes viajaron a Mykonos, Grecia

Amantes de las escapadas románticas y de los viajes a distintas partes del mundo, la pareja escogió esta reconocida isla griega, donde muchísimos turistas deciden recalar por su agua cristalina y su ambiente festivo.

A su vez, Valentina le siguió el juego a Enzo y también mostró parte de la intimidad del viaje en varias postales que se colgaron en sus historias de Instagram.

El outfit sensual de Valentina Cervantes

Además de la típica selfie, donde la modelo mostró todo su glamour con un vestido de color marrón y Enzo su nuevo corte de pelo, la pareja eligió un coqueto restaurante de la zona para deleitarse con distintos platos dulces.

Valentina Cervantes aprovechó las vacaciones para seguir entrenándose

Según la instantánea que difundió Valentina, la pareja se deleitó con distintas opciones gastronómicas que apuntaron a lo dulce, como, por ejemplo, un lingote de crema y frutos rojos, acompañados por un crumble y helado.

La comida no podía faltar: el lujoso menú que eligieron Enzo y Valentina en Grecia

Para culminar su exposición en redes, Valentina posó para la cámara con un outfit veraniego, al que le agregó la frase “good morning” para darle la bienvenida al día y sumó otro posteo más relacionado a su actividad física, también posando contra un espejo para exhibir un conjunto deportivo de color bordó de la marca Alo.

Al estar suspendido por dos fechas con la selección argentina tras la expulsión contra Colombia -le propinó un planchazo en el rostro a Kevin Castaño-, Fernández se abocó íntegramente a cumplir con su rol de capitán en el Chelsea, su actual club, donde además de coronarse en el Mundial de Clubes, también es una de las caras visibles de la Premier League, una de las competencias deportivas más prestigiosas en el mundo del fútbol.

En su último partido, con un gol de penal, el argentino contribuyó activamente en la victoria ante el Fulham por 2-0 y aguarda por los siguientes retos para darle un nuevo aventón al club londinense.