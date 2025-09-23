Qué nombre le pusieron Alexis Mac Allister y Ailén Cova a su bebé

El futbolista campeón del mundo Alexis Mac Allister y su pareja, Ailén Cova, se convirtieron en padres por primera vez este martes. La pareja recibió a su hija en Inglaterra, un acontecimiento que marca el inicio de una nueva etapa familiar para el deportista y su novia. El parto estaba previsto para el 26 de septiembre, pero finalmente se adelantó tres días.

Cuál es el nombre de la hija de Mac Allister y Cova

La información sobre el nacimiento y la denominación de la recién nacida fue comunicada por el periodista Guido Záffora. El nombre elegido para la niña es Alaia. La noticia trascendió en el programa Las mañanas con Andino, emitido por la TV Pública.

“Nació la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova”, anunció el comunicador y agregó que la primicia fue confirmada por la familia del futbolista. “Acaba de nacer en Inglaterra”, detalló Záffora durante la transmisión televisiva.

Nació la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova

El motivo de la ausencia de Mac Allister en la gala del Balón de Oro

La llegada de la bebé era inminente. El futbolista tenía una invitación para el lunes 22 de septiembre al Théâtre du Châtelet, en París, Francia. Allí se realizó la ceremonia de entrega del Balón de Oro, premio para el cual estaba nominado por su desempeño en la temporada 2024/2025.

Antes de la gala, Mac Allister publicó un mensaje en sus historias de Instagram, plataforma donde acumula 8.5 millones de seguidores, para notificar sobre su ausencia “No podré estar hoy en la ceremonia del Balón de Oro por razones personales, les deseo lo mejor a todos y que gane el mejor”, escribió el mediocampista.

El futbolista se ausentó de la ceremonia del Balón de Oro por "razones personales"

Su decisión se vinculó directamente con el inminente nacimiento de su hija. En la votación final del galardón, el argentino quedó en la posición número 22. El ganador del premio fue el francés Ousmane Dembélé.

La historia de amor y el conflictivo inicio de la relación

La relación entre Alexis Mac Allister y Ailén Cova comenzó formalmente a fines de 2022, aunque su vínculo se remonta a la adolescencia. El 24 de diciembre de ese año, pocos días después de la consagración en la Copa del Mundo, el futbolista finalizó su noviazgo de cinco años con Camila Mayan, con quien convivía en la ciudad de Brighton.

El 24 de diciembre de 2022, el futbolista terminó su relación de cinco años con Camila Mayan

A los pocos días, Mac Allister oficializó su relación con Cova, su mejor amiga desde la infancia. La presentación pública de la pareja ocurrió en mayo de 2023, durante el casamiento del futbolista Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo.

La periodista Julieta Argenta aportó detalles en LAM sobre el vínculo. “Ellos de chicos, más allá de que al principio se había escondido, ya habían tenido un vínculo. Él siempre estuvo perdidamente enamorado de Ailén”, reveló. Sobre Cova, agregó: “Me dicen que es una excelente mina. En el grupo de las mujeres de la selección cayó muy bien, es un perfil muy bajo”.

Camila Mayan inició acciones legales para solicitar una compensación económica tras la ruptura

La separación de Mac Allister y Mayan generó un escándalo mediático. La influencer abandonó la casa que compartían en Inglaterra y se instaló nuevamente en Buenos Aires. En diversas entrevistas, contó detalles de la ruptura y aseguró que no pudo recuperar varias de sus pertenencias que quedaron en Europa.

La empareja del futbolista decidió también iniciar acciones legales para solicitar una compensación económica por los años en que, según sus palabras, puso en pausa su desarrollo profesional para acompañarlo en su carrera.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.