Valentina Cervantes habló de su participación en MasterChef e hizo una inesperada revelación sobre Enzo Fernández

Valentina Cervantes está próxima a ponerse el delantal blanco y sacar a relucir sus habilidades culinarias en MasterChef Celebrity. La influencer es una de las 24 participantes de la nueva edición del reality de cocina que llegará próximamente a la pantalla de Telefe. Si bien no es especialista en el tema, dio cuenta de que no le teme a los desafíos y confía en sus capacidades. En un reciente mano a mano con Verónica Lozano en Cortá por Lozano (Telefe), la joven dio detalles de cómo fue la charla que tuvo con su pareja Enzo Fernández a la hora de aceptar la propuesta y sorprendió a todos al revelar una intimidad del campeón del mundo.

El lunes 22 de septiembre, Cervantes visitó el programa de Lozano y habló sobre su decisión de dejar temporalmente Inglaterra, donde vive con su pareja y sus dos hijos, Olivia (5) y Benjamín (1), para instalarse en Buenos Aires y grabar el reality. “Lo dudé un poco por la distancia. Ahora tengo a los nenes divididos. Me traje al bebé acá y la nena está allá porque empezó el colegio en septiembre”, explicó la influencer e indicó: “Me voy organizando. Cuando ella tenga vacaciones la voy a traer para acá y después me voy a volver a ir”.

Valentina Cervantes es una de las 24 participantes de MasterChef Celebrity (Foto: Instagram @masterchefargentina)

En cuanto a sus expectativas para el programa, reconoció que aunque la gente no le tiene fe, ella sabe como manejarse en la cocina. “A todos los que me preguntan les digo que saquen sus conclusiones, después vamos a ver cuando vaya”, lanzó. En cuanto a sus especialidades, dijo que prefiere lo dulce - especialmente la pastelería -, por sobre lo salado. “Como en Inglaterra no hay todo eso, capaz suelo hacer más cosas. Pero voy bien. Me hicieron cocinar mucho tiempo”, remarcó.

La influencer contó que mientras ella se instaló en Buenos Aires con su hijo Benjamín, Enzo Fernández se quedó en Londres con Olivia (Foto: Instagram @valucervantes)

Esto le dio pie a la conductora para preguntarle sobre cuáles son las comidas favoritas del futbolista del Chelsea. Cervantes no lo dudó y reveló un dato desconocido sobre su pareja. “Enzo come muchos pescados, mucho Omega 3 en el cuerpo. Salmón y pescados blancos... capaz, acá no se consume tanto”, indicó.

Al mencionar a Fernández dio detalles de la conversación que tuvieron cuando llegó la propuesta del reality, puesto que los obligaba a cambiar la agenda, la dinámica familiar y principalmente estar físicamente lejos. Cabe recordar que en octubre de 2024 atravesaron una fuerte crisis. El futbolista quiso separarse y Cervantes abandonó la casa que compartían en Londres para instalarse con sus dos hijos en Buenos Aires. En febrero de este año confirmaron que decidieron volver a apostar por el amor y la familia y retomaron su vida en Inglaterra. “Lo consulté con él y me dijo que sí, que me acompañaba. Es un desafío para los dos. Él está paternando con mi hija y yo estoy acá”, indicó la influencer.

Cervantes reveló que Fernández incorpora mucho pescado a su alimentación (Foto: Instagram @valucervantes)

Valentina Cervantes es una de las 24 participantes de MasterChef Celebrity. ¿Sus rivales a vencer? Pablo Lescano, Evangelina Anderson, Alex Pelao, Luis Ventura, Sofía Martínez, Joaquinha Lerena De La Riva alias “La Joaqui”, Diego “Peque” Schwartzman, Romina “Momi” Giardina, Maximiliano “Maxi” López, Esteban Mirol, Emilia Attias, Andy Chango, Susana Roccasalvo, Jorge “Roña” Castro, Ian Lucas, Claudio “Turco” Husaín, Marixa Balli, Agustín “Cachete” Sierra, Eugenia Tobal, Miguel Ángel Rodríguez, Leandro “Chino” Leunis, Julia Calvo y Sofía “La Reini” Gonet. La conducción estará a cargo de Wanda Nara. Todavía no hay fecha de estreno confirmada. Fuentes de Telefe le confirmaron a LA NACION que se espera que comience en octubre tras la final de La Voz Argentina.