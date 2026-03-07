El piloto argentino Franco Colapinto inició la actividad oficial en el trazado de Albert Park bajo un nuevo esquema reglamentario que resalta la importancia del "Lift and Coast". La primera cita de la temporada 2026 en Australia expone los cambios estructurales de los vehículos y la nueva dependencia de la energía eléctrica.

Qué significa Lift and Coast, el nuevo concepto que se suma a la F1 en 2026

El Lift and Coast consiste en una maniobra de ahorro donde el conductor retira el pie del acelerador instantes antes de accionar el freno. El vehículo recorre un tramo por inercia pura. Esta acción cumple dos funciones críticas: disminuye el gasto de combustible sintético y favorece la recuperación de energía para los sistemas eléctricos.

El Modo Boost permite el uso de la energía máxima acumulada para maniobras de defensa Altaf Qadri - AP

La administración energética resulta central en esta etapa porque el sistema híbrido aporta ahora el 50% de la potencia total del auto. El resto del impulso proviene del motor de combustión. Esta técnica clásica de ahorro adquiere una relevancia renovada. El piloto levanta el pedal derecho y deja que el monoplaza avance sin tracción mecánica por unos metros.

La batería se alimenta de esta inercia y de la fricción de los frenos. Este proceso de gestión vuelve más visible la estrategia de cada equipo durante las vueltas de carrera. Según los datos técnicos provistos por la categoría, la recuperación de energía ocurre en más momentos del giro en comparación con los años anteriores.

Qué otros términos técnicos dominan la nueva reglamentación

Modo recta : configuración de los alerones para reducir la resistencia aerodinámica y ganar velocidad en los tramos veloces

: configuración de los alerones para reducir la resistencia aerodinámica y ganar velocidad en los tramos veloces Modo Boost : activación de la fuerza máxima combinada del motor de combustión y la batería eléctrica

: activación de la fuerza máxima combinada del motor de combustión y la batería eléctrica Modo adelantamiento : sistema de potencia extra disponible al ubicarse a menos de un segundo del competidor delantero

: sistema de potencia extra disponible al ubicarse a menos de un segundo del competidor delantero Aerodinámica activa : componentes móviles en el frente y el sector trasero del auto que sustituyen al anterior DRS

: componentes móviles en el frente y el sector trasero del auto que sustituyen al anterior DRS Clipping : punto en el cual la batería alcanza su límite de descarga y el motor eléctrico deja de aportar potencia

: punto en el cual la batería alcanza su límite de descarga y el motor eléctrico deja de aportar potencia Super clipping : reducción forzada de la potencia del motor para priorizar la recarga de energía bajo aceleración plena

: reducción forzada de la potencia del motor para priorizar la recarga de energía bajo aceleración plena Combustibles sostenibles : insumos creados con residuos municipales o biomasa para reducir el impacto ambiental

: insumos creados con residuos municipales o biomasa para reducir el impacto ambiental Minisectores : fragmentos breves de la pista integrados al cronómetro para visualizar el rendimiento de forma instantánea

: fragmentos breves de la pista integrados al cronómetro para visualizar el rendimiento de forma instantánea Gestión energética: administración del sistema híbrido que ahora aporta el 50 % de la potencia total del vehículo

Los alerones móviles reemplazan al antiguo sistema de reducción de arrastre conocido como DRS Altaf Qadri - AP

Modificaciones técnicas en la fisonomía de los monoplazas

Los autos de la Fórmula 1 en esta temporada presentan cambios drásticos en sus medidas. Las unidades son 20 centímetros más cortas y diez centímetros más angostas. La distancia entre ejes bajó de 3600 mm a 3400 mm. El ancho total se redujo de 2000 mm a 1900 mm. El suelo también sufrió un recorte de 150 mm.

La arquitectura de los motores utiliza combustibles sostenibles fabricados a partir de biomasa no alimentaria o residuos municipales. Esta apuesta busca reducir la huella ambiental de la competencia. El nuevo reglamento introduce además la aerodinámica activa. Los alerones delanteros y traseros cuentan con piezas móviles que el piloto ajusta desde el volante.

