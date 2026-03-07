Qué significa Lift and Coast, el nuevo concepto que se suma a la F1 en 2026
Los pilotos de la máxima categoría adaptan sus estilos de manejo a las renovadas exigencias energéticas de los motores; la administración del combustible y la batería determina el rendimiento en el circuito de Australia
- 3 minutos de lectura'
El piloto argentino Franco Colapinto inició la actividad oficial en el trazado de Albert Park bajo un nuevo esquema reglamentario que resalta la importancia del "Lift and Coast". La primera cita de la temporada 2026 en Australia expone los cambios estructurales de los vehículos y la nueva dependencia de la energía eléctrica.
Qué significa Lift and Coast, el nuevo concepto que se suma a la F1 en 2026
El Lift and Coast consiste en una maniobra de ahorro donde el conductor retira el pie del acelerador instantes antes de accionar el freno. El vehículo recorre un tramo por inercia pura. Esta acción cumple dos funciones críticas: disminuye el gasto de combustible sintético y favorece la recuperación de energía para los sistemas eléctricos.
La administración energética resulta central en esta etapa porque el sistema híbrido aporta ahora el 50% de la potencia total del auto. El resto del impulso proviene del motor de combustión. Esta técnica clásica de ahorro adquiere una relevancia renovada. El piloto levanta el pedal derecho y deja que el monoplaza avance sin tracción mecánica por unos metros.
La batería se alimenta de esta inercia y de la fricción de los frenos. Este proceso de gestión vuelve más visible la estrategia de cada equipo durante las vueltas de carrera. Según los datos técnicos provistos por la categoría, la recuperación de energía ocurre en más momentos del giro en comparación con los años anteriores.
Qué otros términos técnicos dominan la nueva reglamentación
- Modo recta: configuración de los alerones para reducir la resistencia aerodinámica y ganar velocidad en los tramos veloces
- Modo Boost: activación de la fuerza máxima combinada del motor de combustión y la batería eléctrica
- Modo adelantamiento: sistema de potencia extra disponible al ubicarse a menos de un segundo del competidor delantero
- Aerodinámica activa: componentes móviles en el frente y el sector trasero del auto que sustituyen al anterior DRS
- Clipping: punto en el cual la batería alcanza su límite de descarga y el motor eléctrico deja de aportar potencia
- Super clipping: reducción forzada de la potencia del motor para priorizar la recarga de energía bajo aceleración plena
- Combustibles sostenibles: insumos creados con residuos municipales o biomasa para reducir el impacto ambiental
- Minisectores: fragmentos breves de la pista integrados al cronómetro para visualizar el rendimiento de forma instantánea
- Gestión energética: administración del sistema híbrido que ahora aporta el 50 % de la potencia total del vehículo
Modificaciones técnicas en la fisonomía de los monoplazas
Los autos de la Fórmula 1 en esta temporada presentan cambios drásticos en sus medidas. Las unidades son 20 centímetros más cortas y diez centímetros más angostas. La distancia entre ejes bajó de 3600 mm a 3400 mm. El ancho total se redujo de 2000 mm a 1900 mm. El suelo también sufrió un recorte de 150 mm.
La arquitectura de los motores utiliza combustibles sostenibles fabricados a partir de biomasa no alimentaria o residuos municipales. Esta apuesta busca reducir la huella ambiental de la competencia. El nuevo reglamento introduce además la aerodinámica activa. Los alerones delanteros y traseros cuentan con piezas móviles que el piloto ajusta desde el volante.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Audiencia
Paro general. El Gobierno inició acciones contra UTA y La Fraternidad y los sindicatos denuncian una “sanción política”
Life-hack. Para qué sirve usar papel aluminio en los rieles de las ventanas
Consejo. Diego Fernández, ingeniero químico: “Bicarbonato y agua caliente, las claves para limpiar la Airfryer”
- 1
River rompe con la AFA y deja al descubierto un cisma que puede tener réplicas
- 2
Donald Trump recibió a Lionel Messi y al plantel de Inter Miami en la Casa Blanca: cómo fue el encuentro
- 3
La agenda de la TV del viernes: la Fórmula 1 en Australia, ligas de Europa, Indian Wells, rugby y básquetbol
- 4
¿Qué pasó con la Finalissima entre la selección argentina y España?