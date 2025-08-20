Resultados de Agostina Hein en el Mundial juvenil de natación, prueba por prueba

Agostina Hein se consolida como una de las figuras destacadas del Mundial juvenil de natación en Otopeni, Rumania. La nadadora argentina de 17 años sumó su segunda medalla en dos días de competencia. Todavía debe competir en otras pruebas, donde buscará mantener su desempeño reciente.

Cuáles fueron los resultados de Agostina Hein en el Mundial

La nadadora de Campana tuvo una actuación sobresaliente en las dos primeras jornadas del torneo. Consiguió una medalla de plata en los 800 metros libre y una medalla de oro en los 400 metros combinados. Ambas pruebas mostraron su excelente estado de forma y su capacidad para competir al más alto nivel internacional.

La marca de 8m26s19 en los 800 metros libre representa el mejor registro de su carrera @hein_agostina

Hein obtuvo la medalla de plata en los 800 metros libre con un tiempo de 8m26s19. Esta marca representa el mejor registro de su carrera en la distancia. Quedó a menos de dos segundos de la plusmarca nacional que posee Delfina Pignatiello con 8m24s33. La ganadora de la prueba fue la china Yang Peiqi, quien cronometró 8m22s93. El tercer lugar fue para Kseniia Misharina, quien compite bajo bandera neutral, con un tiempo de 8m29s50.

Este martes Hein tuvo su consagración en el Complejo Acuático de Otopeni. Se coronó campeona mundial juvenil en la prueba de 400 metros combinados. Su tiempo de 4m34s34 no solo le dio la victoria. También significó un hito para la natación argentina. Con esa marca, rompió el récord argentino y sudamericano que Georgina Bardach ostentaba desde los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

La nadadora de 17 años junto a su entrenador, Sebastián Montero, en el complejo de Otopeni

El registro de Bardach era de 4m37s51, logrado hace 21 años; Hein lo superó por más de tres segundos. Su tiempo, además, batió el récord del campeonato juvenil. El registro anterior pertenecía a la estadounidense Leah Hayes desde 2023. La magnitud de su logro se refleja en un dato contundente. El tiempo de Otopeni le hubiera permitido ganar la medalla de bronce en la final de los Juegos Olímpicos de París 2024.

En la final, la nadadora argentina se impuso a la británica Amalie Smith por 1s15 y a la japonesa Shuna Sasaki por 4s60. La diferencia clave la consiguió en el último tramo de la carrera, en el estilo libre. Durante la clasificación matutina ya había mostrado su potencial. Hizo el mejor tiempo con 4m37s87, lo que en ese momento ya era su récord personal.

"Todavía no lo puedo creer; estoy muy feliz por lo logrado", dijo la nadadora tras su victoria @world_aquatics

Quién es Agostina Hein, la promesa de la natación argentina

Agostina Hein nació en Campana, provincia de Buenos Aires, y tiene 17 años. Es entrenada por Sebastián Montero y divide sus prácticas entre Zárate y la pileta del Centro Nacional de Alto Rendimiento (CeNARD). Desde hace tiempo es señalada como la gran promesa de la natación nacional.

Tras su victoria en los 400 metros combinados, expresó su emoción. “Todavía no lo puedo creer. Estoy muy feliz por lo logrado. Es parte de todo lo entrenado, de todo lo hecho en este tiempito”, dijo Hein. La propia Georgina Bardach la elogió en sus redes sociales con una foto y el emoji de una corona.

La campanense volverá a competir el viernes en las pruebas de 400 libre y 200 medley

El calendario de Agostina Hein en el Mundial Juvenil de Rumania todavía no termina. La nadadora tendrá una jornada de descanso el jueves. Volverá a la acción el viernes con una doble participación. Primero, competirá en la quinta serie de los 400 libre y luego en la última de los 200 medley. También está inscripta en la prueba de 200 metros mariposa.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.