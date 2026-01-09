Resultados del Rally Dakar 2026: así están las tablas de posiciones de todas las categorías

Los argentinos Luciano Benavides, Nicolás Cavigliasso y Benjamín Pascual están en el podio en motos, challenger y Mission 1000
Se desarrolló este viernes la sexta etapa del Rally Dakar 2026 que tiene lugar en Arabia Saudita con la participación de pilotos de 96 nacionalidades. Tras el tramo que unió Hail con Riyadh, con un recorrido de 920 kilómetros, hubo movimientos en las tablas de posiciones de varias categorías, mientras que otras no sufrieron grandes modificaciones en los primeros puestos.
En motos, el australiano Daniel Sanders se mantiene como líder. Segundo se ubica el estadounidense Ricky Brabec, ganador de esta etapa, y tercero el argentino Luciano Benavides, que había ganado el último tramo. En autos, el qatarí Nasser Al-Attiyah le quitó el liderazgo al sudafricano Henk Lategan, que llegó a Riyadh en el duodécimo lugar. El argentino Kevin Benavides, hermano de Luciano, fue tercero en la Etapa 6 y está 27° en la tabla general.
En Challenger, el español Pau Navarro sigue siendo puntero con un tiempo acumulado de 26 horas, 46 minutos y 17 segundos. El argentino Nicolás Cavigliasso, junto a su compañera y esposa Valentina Pertegarini, escaló al segundo lugar. El podio lo completa el chileno Lucas Del Río, que tiene como acompañante al argentino Bruno Jacomy. En el Top 10 hay más nacidos en la Argentina: David Zille y Sebastián Cesana están quintos, y Augusto Sanz, copiloto del neerlandés Puck Klaassen, marcha sexto.
En camiones sí hubo cambios. El checo Martín Macik perdió el primer puesto con el también neerlandés Mitchel van den Brink y ahora está segundo. Tercero se mantiene otro checo, Ales Loprais, a más de 45 minutos. En Mission 1000, el español Jordi Juvanteny sigue estando en lo más alto, seguido del argentino Benjamín Pascual y el español Fran Gómez Pallas.
En SSV, el norteamericano Brock Heger sigue superando al francés Xavier De Soultrait, ahora por poco más de media hora. En cuanto a los argentinos, la dupla conformada por Manuel Andújar y Andrés Frini está séptima, y el equipo en el que están Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi se mantiene noveno.
Tabla de posiciones del Dakar 2026
Motos
- Daniel Sanders (Australia) - 24 horas y 41 minutos
- Ricky Brabec (Estados Unidos) - +45 segundos
- Luciano Benavides (Argentina) - +10 minutos y 15 segundos
Autos
- Nasser Al-Attiyah (Qatar) - 24 horas, 18 minutos y 29 segundos
- Henk Lategan (Sudáfrica)- +6 minutos y 10 segundos
- Nani Roma (España) - +9 minutos y 13 segundos
Challenger
- Pau Navarro (España) - 24 horas, 46 minutos y 17 segundos
- Nicolás Cavigliasso (Argentina) - +4 minutos y 57 segundos
- Lucas Del Río (Chile) - +25 minutos y 54 segundos
Camiones
- Mitchel Van Den Brink (Países Bajos) - 28 horas, 4 minutos y 8 segundos
- Martín Macik (República Checa) - +35 minutos y 24 segundos
- Ales Loprais (República Checa) - +46 minutos y 10 segundos
SSV
- Brock Heger (Estados Unidos) - 26 horas, 56 minutos y 33 segundos
- Xavier De Soultrait (Francia) - +32 minutos y 20 segundos
- Kyle Chaney (Estados Unidos) - +53 minutos y 18 segundos
Dakar Classic
- Karolis Raisys (Lituania) - 387 puntos
- Marco Leva (Italia) - 484
- Juan Morera (España) - 518
Mission 1000
- Jordi Juvanteny (España) - 100 puntos
- Benjamín Pascual (Argentina) - 95
- Fran Gómez Pallas (España) - 86
Stock
- Rokas Baciuska (Lituania) - 29 horas, 12 minutos y 58 segundos
- Stephane Peterhansel (Francia) - +44 minutos y 43 segundos
- Ronald Basso (Francia) - +1 hora, 51 minutos y 56 segundos
📺 Bike, Ultimate, Trucks, SSV, Challenger and Stock.— DAKAR RALLY (@dakar) January 9, 2026
Watch the extended highlights from Stage 6️⃣ between Hail and Riyadh now.
👉 https://t.co/7c9FS8RSGU#Dakar2026 #DakarInSaudi pic.twitter.com/ZumQ2IIcdE
El Rally Dakar 2026 continuará este domingo, desde la madrugada de la Argentina, con la séptima etapa, la primera después del descanso: será de Riyadh a Wadi Ad Dawasir y constará de 876 kilómetros. La actividad se puede ver en vivo por televisión a través de América TV y alguna de las señales de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Ambos canales, además, se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play.
Todas las etapas del Dakar 2026
- 3/1 - Prólogo: Yanbu -completado-
- 4/1 - Etapa 1: Yanbu -completada-
- 5/1 - Etapa 2: Yanbu a Al-Ula -completada-
- 6/1 - Etapa 3: Al-Ula -completada-
- 7/1 - Etapa 4: Al-Ula -completada-
- 8/1 - Etapa 5: Al-Ula (Marathon) a Hail -completada-
- 9/1 - Etapa 6: Hail a Riyadh -completada-
- 10/1 - Descanso en Riyadh.
- 11/1 - Etapa 7: Riyadh a Wadi Ad Awasir.
- 12/1 - Etapa 8: Wadi Ad Awasir a Wadi Ad Awasir.
- 13/1 - Etapa 9: Wadi Ad Awasir a Bisha (Marathon).
- 14/1 - Etapa 10: Bisha (Marathon).
- 15/1 - Etapa 11: Bisha a Al Henakiyah.
- 16/1 - Etapa 12: Al Henakiyah a Yanbu.
- 17/1 - Etapa 13: Yanbu.
