Cómo siguió el enfrentamiento de Ricardo La Volpe y Oscar Ruggeri en el corte del programa

Ricardo La Volpe y Oscar Ruggeri protagonizaron un fuerte cruce este miércoles en F90 (ESPN). El “Bigotón” no dudó en apuntar contra Diego Maradona por sus “privilegios” en el Mundial 86 e hizo explotar al “Cabezón”, quien lo acusó de no tener códigos. Poco después, Sebastián “Pollo” Vignolo contó qué sucedió cuando se fueron al corte del programa tras la pelea.

“Fue terrible lo del mediodía”, aseguró el conductor al comienzo de la segunda edición del ciclo, de la que no participa Ruggeri. Es que la escandalosa discusión llegó a todos los portales de noticias y se viralizó en las redes sociales, sobre todo en Twitter donde se volvió tendencia.

Vignolo señaló que, horas más tarde, aún se sentía que el clima se cortaba “con una gilette” y reconoció: “Sabíamos que iba a ser una nota intensa, aunque en algún momento se puso picante”. En este sentido, defendió la presencia de Ruggeri en el piso y destacó que la siente como “un privilegio y un orgullo”.

Pero también le dedicó elogios al fundador de la “escuela Lavolpista”, de quien destacó su carrera como entrenador en la Argentina y en México. “Más allá de eso hubo una linda charla, a mí me gusta escucharlo a La Volpe”, aseguró.

Sebastián Vignolo habló sobre el enfrentamiento de Ruggeri y La Volpe en vivo Captura TV

En ese momento, el periodista Cholo Sottile, quien presenció la pelea entre los excampeones mundiales con la Selección, reveló que durante el corte le llegaron numerosos mensajes para saber cómo había continuado el enfrentamiento.

Esto le dio pie a Vignolo para contar qué pasó fuera del aire. “Ah, para la gente que pregunta por el corte… Lo tenemos filmado, tenemos filmado el corte”, bromeó. Pero después confesó: “No pasó nada, el Cabezón hizo lo que tenía que hacer…”. Así, dio a entender que Ruggeri se relajó y dejó de hacerle reproches a La Volpe.

En este sentido, Sottile explicó la razón por la cual el “Cabezón” habría reaccionado negativamente ante el comentario de su colega sobre el Diez. “Es que lo metieron a Diego en el medio. Me contaron que después siguió con mucho agite el grupo de los campeones del 86″, indicó sobre el grupo de WhatsApp que integran todos los jugadores que alzaron la Copa Mundial en aquel momento, que ya se conocía pero cobró relevancia tras la muerte de Maradona.

“Es que el grupo del 86 se maneja como una comunidad, si lo tocan a uno, tocan a todos”, sentenció Vignolo.

Así fue el fuerte cruce de La Volpe y Ruggeri

Tal como hoy se ve reflejado en Maradona: Sueño Bendito, la serie de Amazon Prime Video sobre la vida del astro del fútbol, La Volpe recordó en F90 sus años en la Selección y los roces entre los entrenadores César Menotti y Carlos Bilardo.

“Si el Flaco Menotti nunca lo dijo, yo lo puedo decir. Dentro del grupo, vos sabés que hay códigos. Iniciándose el año 75, la Copa América, tuve que jugar yo, porque Fillol, Jota Jota y Alonso fueron a jugar a River. Los únicos dos que se quedaron fueron Passarella y Luque. En el código, esos tres no tendrían que haber vuelto a la Selección. Estos tres cometieron un error. Ellos quisieron jugar la Copa Libertadores y no con la Selección”, evocó.

El intenso intercambio entre La Volpe y Ruggeri

Fue en ese momento que el exdefensor intervino y cuestionó: “Suponete que en ese momento Menotti tenía al Maradona que tuvimos nosotros y se iba a Nápoles, ¿por código no lo llevaba?”. Luego de que el exentrenador respondiera que él no está en la mente de Menotti y que, finalmente, Fillol fue al Mundial 78, Ruggeri polemizó que el código sea “según la necesidad”.

Al escuchar el cuestionamiento, Ricardo sentenció: “Los mismos códigos de Bilardo que a ustedes no los dejaban salir y Maradona salía todos los días”. La acotación indignó a su colega y dio pie a una encendida discusión.

“Maradona entró al predio y le dijo en claro a todos: este es mi Mundial, no quiero nada de entrevistas. Ahora, vos se ve que tenés todo claro. Y otra de las cosas: recién hablaste de códigos. Esto es no tener códigos. Porque si salís y lo decís, es no tener códigos de tu parte. Me extraña de vos, que tenés 70 años y perdiste los códigos. Diego no está vivo y salís a decir que Maradona se iba de la concentración. No des vueltas”, replicó Ruggeri, furioso.

En ese punto, La Volpe le dio la razón, pero continuó polemizando al decir que el “Cabezón” decía muchas “bolud…” y aburría con su discurso. “Yo te tengo que escuchar a vos callado la boca como me callé durante media hora, y ahora, porque alguien te responde, no te gusta”, indicó el exdelantero.

La contienda continuó con La Volpe solicitándole a Ruggeri que hablara con “fundamento”, lo que derivó en una lapidaria afirmación del exfutbolista: “Si no ganaste nada vos, nunca ganaste nada. Trajeron un arbitro del extranjero para dirigirnos a nosotros para que no estemos en la final con vos”.

No contento con eso, Ruggeri le recordó su frustrado paso por Boca Juniors: “Vos sos un fenómeno que viniste acá a llevarte el mundo por delante y perdiste el campeonato con Boca; tres partidos que los dirigía mi nene de cuatro años así sentado, salgan y jueguen. Un punto tenía que hacer Boca, y no lo hiciste”, reclamó.