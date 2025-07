Revelan los detalles de la autopsia de la exestrella del fútbol inglés que murió en su casa

La noticia de la muerte del jugador de fútbol George Baldock en su casa de Atenas, Grecia en octubre de 2024 había conmocionado al mundo. Y, en ese tiempo, habían aparecido una serie de rumores acerca de qué había sucedido con el futbolista del Panathinaikos. Según la autopsia revelada este miércoles, no se encontraron drogas ni alcohol en el cuerpo del defensor, que se ahogó en la pileta de su propio hogar.

La exestrella de la Premier League se ahogó en Grecia el día antes de volar al Reino Unido para el primer cumpleaños de su hijo. Según informó The Sun, este miércoles, el equipo forense dictaminó que la muerte del jugador de 31 años fue un accidente. Durante la investigación en Buckinghamshire se precisó que la policía griega no encontró evidencia de actividad criminal.

La autopsia reveló que no había rastros de drogas ni alcohol en su organismo, y se estableció que la causa de muerte fue ahogamiento. También se detectó que Baldock tenía un corazón muy grande, “lo que significaba que era propenso a sufrir arritmias cardíacas”, según consignó el medio inglés

El jugador se había instalado en Grecia para jugar en el Panathinaikos (Foto: The Sun)

Trágicamente, Baldock tenía planeado volar de regreso al Reino Unido al día siguiente para celebrar el primer cumpleaños de su hijo. En ese entonces, su pareja, preocupada por no poder contactarlo, dio la alerta a las autoridades griegas porque el futbolista no respondía a su teléfono celular. El propietario de la vivienda en la zona de Glyfada, en Atenas, fue quien encontró a Baldock en la piscina. Intentaron reanimarlo, pero lamentablemente no lograron salvarle la vida.

“George: fuiste el padre, esposo, hijo, hermano, tío, amigo, compañero de equipo y persona más especial. Tu entusiasmo y personalidad contagiosa llenaron de amor a quienes tuvieron la fortuna de conocerte y a quienes te adoraron desde las tribunas. Siempre atesoraremos los recuerdos especiales que tenemos de vos, y seguirás viviendo a través de tu hermoso hijo”, expresó su familia en un comunicado.

Baldock fue despedido en redes sociales por varias figuras del fútbol inglés (Foto: The Sun)

Aunque nació en Inglaterra, Baldock jugó 12 veces para la selección de Grecia gracias a la ascendencia de su abuela. Tras formarse en las divisiones juveniles del MK Dons, tuvo pasos por Oxford United, Tamworth y Northampton Town. En 2017 se unió al Sheffield United, donde disputó más de 219 partidos.

El futbolista, que se ganó el apodo de “Furious George” por su estilo aguerrido y enérgico, dejó el club en 2024 para incorporarse al Panathinaikos, conjunto con el que jugó cuatro partidos antes de su trágica muerte. “Estamos conmocionados por la pérdida de nuestro George. La familia del Panathinaikos llora su prematura muerte. Acompañamos a la familia y seres queridos de George Baldock”, expresó el club griego.

Las redes sociales se llenaron de homenajes tras la noticia, incluso del jugador del Manchester United, Harry Maguire —quien surgió de la cantera del Sheffield United antes de irse en 2014— que publicó una foto de Baldock en su cuenta de Instagram junto con un emoji de corazón roto.

Por su parte, el Sheffield United dijo: “El Sheffield United Football Club está conmocionado y profundamente entristecido al conocer el fallecimiento de nuestro exjugador, George Baldock. El defensor dejó el club y era extremadamente querido por los hinchas, el personal y sus compañeros de equipo que vistieron junto a él la camiseta rojiblanca. Las más sinceras condolencias de todos los que forman parte del Sheffield United van para su familia y amigos”.