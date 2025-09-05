A qué hora juegan los Pumas vs. Australia, por el Rugby Championship 2025

La selección argentina de rugby se enfrenta este sábado a Australia en un partido correspondiente a la fecha 3 del Rugby Championship 2025. Ambos equipos acumulan un triunfo y una victoria, por lo que buscan ganar para quedar en la zona alta de la tabla de posiciones. El encuentro está programado para la 1.30 de la madrugada (horario argentino) en el Queensland Country Bank Stadium, con televisación de ESPN y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium.

Los Pumas se ubican momentáneamente en el último lugar de la clasificación general con cuatro puntos, misma cantidad que Sudáfrica pero con peor diferencia de tantos (-11 contra -8). Vienen de conseguir una de las victorias más importantes de la historia al vencer por primera vez a los All Blacks en el país: fue 29 a 23 en el estadio José Amalfitani en un triunfo para la eternidad.

Los Wallabies, por su parte, se mantienen en el segundo puesto con cinco unidades. En la última jornada perdieron por 30 a 22 con los Springboks en Ciudad del Cabo. Aspiran a mejorar lo hecho en 2024, cuando quedaron en el último lugar de la tabla de posiciones con apenas cinco puntos conseguidos en seis partidos, producto de un triunfo ante los Pumas y cinco derrotas.

En el último encuentro entre ambos, por la cuarta fecha del Rugby Championship 2024, los Pumas se quedaron con la victoria por 67 a 27 como locales.

Los Pumas vs. Australia: todo lo que hay que saber

Fecha 3 del Rugby Championship 2024.

Día : Sábado 6 de septiembre.

: Sábado 6 de septiembre. Hora : 1.30 (horario argentino).

: 1.30 (horario argentino). Estadio : Queensland Country Bank Stadium.

: Queensland Country Bank Stadium. Árbitro: Paul Williams (Nueva Zelanda).

Los Pumas vs. Australia: cómo ver online

El partido entre argentinos y australianos, que se disputa este sábado en Queensland, Australia, se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

ESPN.

Disney+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Australia corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.52 contra los 2.85 que se repagan por un hipotético triunfo de la Argentina. El empate, un resultado poco habitual en el rugby, cotiza cerca de 27.00.