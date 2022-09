All Blacks, campeón del Rugby Championship: el gigante dormido que superó una aguda crisis y se consagró en un torneo del que es amo y señor

A la crisis por el juego y las críticas como nunca, los All Blacks respondieron con una conquista. En medio de un panorama que mostraba al entrenador Ian Foster al borde de ser destituido y a varias de sus piezas clave acompañadas por murmullos en las tribunas en medio de la seguidilla de derrotas, el equipo se recuperó a tiempo y se consagró campeón del Rugby Championship.

Fue la resurrección del conjunto negro en un certamen que comenzó con un golpe, la caída a manos de Sudáfrica como local, que implicó un tercer revés consecutivo para Nueva Zelanda por primera vez en 24 años. Los All Blacks parecían derrumbarse, de manera inimaginable. Irlanda los había hecho verse vulnerables en la ventana de julio, con impactos en Dunedin y Wellington, y los Springbooks tomaron nota de eso en la fecha inicial del certamen del Sur. Más avanzado el torneo, también los Pumas les ganaron (en Christchurch) y reabrieron la herida: los hombres de negro quedaron en la cornisa al acumular por primera vez tres derrotas en su casa.

Celebra Aaron Smith uno de los tries contra Australia; Nueva Zelanda venció por 40-14 en Auckland y se consagró con el triunfo insuficiente de Sudáfrica contra los Pumas. Brett Phibbs - Photosport

El equipo de la pluma se levantó del suelo, cuando estaba groggy. Al gigante dormido le dieron una oportunidad, y no perdonó. Australia pagó las consecuencias en dos fines de semanas sucesivos. Primero, cuando no jugó rápidamente un penal de salida a menos de dos minutos de la sirena y los All Blacks transformaron esa acción en un try y en victoria por 39-37 en tiempo adicional en Melbourne. Y este sábado, los neozelandeses no tuvieron piedad en el Eden Park, de Auckland, donde el contundente 40-14 los dejó saboreando la gloria.

Aunque les propinaron una de las dos caídas que sufrieron en el certamen, los Pumas fueron aliados de los hombres de negro en el sprint final, al darle pelea a Sudáfrica en los últimos dos duelos. Springboks consiguió imponerse en ambos, pero la diferencia en el tanteador resultó insuficiente para sus pretensiones de coronarse. Los africanos necesitaban vencer por 39 puntos (y sumar el punto de bonus ofensivo) contra los argentinos en la última fecha para destronar a Nueva Zelanda, pero, aun muy indisciplinados, los Pumas fueron suficiente obstáculo como para evitar una goleada. El 38-21 de los verdes tuvo sabor a poco, y se festejó en la tierra del haka más que en la de Nelson Mandela.

Los hombres de Foster sacaron músculo, capitalizaron su abultado triunfo final y tuvieron recompensa. Una señal de madurez luego del paso tambaleante, que apiló seis derrotas en once salidas al campo de juego. Aun así, Nueva Zelanda levanta la copa, por un punto de ventaja. Y, a poco más de un mes de la etapa oscura, esta tercera celebración seguida en el campeonato que reúne a cuatro naciones tiene sabor a reconciliación. Cuando la mecha estaba encendida, el ciclo recobró vida.

El triunfo de All Blacks sobre Australia

“Estoy contento por el rendimiento que tuvimos esta vez. Sabemos que siempre podemos mejorar, pero lo que me gustó fue nuestra actitud”, subrayó Foster luego de la victoria ante los Wallabies. “Impedirles marcar puntos durante los primeros 60 minutos fue increíble”, sumó su voz el capitán, Samuel Whitelock. Los campeones son conscientes de que no tuvieron un rendimiento perfecto pero sí la respuesta sólida que se debían en una situación delicada.

Nueva Zelanda es amo y señor del Championship, torneo que se desarrolla cada año desde 2012. Las estadísticas son abrumadoras: ocho cetros, contra uno de Australia y uno de Sudáfrica. En 2022 hubo una merma en el rendimiento, sí, pero la supremacía del cuadro negro es incuestionable. Los test matches que se avecinan, frente a Japón, Escocia, Gales e Inglaterra, son chances de sostener la rehabilitación y de ahuyentar definitivamente los fantasmas con la mira en 2023, cuando llegará el Mundial (compartirá su grupo con Francia, Italia, Uruguay y Namibia) y aparecerá la obligación de volver a pelear por el trono, perdido en Japón 2019.

“El compromiso de jugar como queríamos estaba ahí y apareció contra un equipo australiano muy físico. Por eso estamos orgullosos de cerrar así el campeonato. Fue una gran manera de terminarlo”, agregó Foster. Que ahora tiene más espalda para lo que viene. Y que, sobre todo, puede encarar lo que viene. En un momento parecía que a eso lo miraría desde fuera.