Fixture de los Pumas 7s para el Seven de Singapur del Circuito Mundial 2025-2026

Los Pumas 7s competirán este fin de semana en la tercera etapa del Circuito Mundial 2025-2026 que será el Seven de Singapur en el estadio Nacional e iniciarán su participación en el Grupo B que comparten con Australia, Nueva Zelanda y Francia.

La selección argentina debutará vs. los australianos el sábado 31 de enero a las 1.10 (hora argentina). Luego, a las 4.36, enfrentarán a los All Blacks y, por último, a los franceses a las 8.02. En caso de lograr el primer o segundo puesto en la tabla de posiciones, el equipo albiceleste avanzará a las semifinales. Si queda tercero, jugará por el quinto puesto mientras que en caso de ubicarse cuarto competirá por el séptimo escalón.

¡Nuestro próximo objetivo! ¡A anotar los horarios del Seven de Singapur! ⏰ pic.twitter.com/dgPF4WCYqQ — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) January 14, 2026

Semanas atrás el Head Coach Santiago Gómez Cora definió el plantel de 14 jugadores. Entre los convocados sobresalen Luciano González, Marcos Moneta, Santiago Mare, Joaquín Pellandini, Santiago Vera Feld y Santiago Álvarez, jugadores afianzados hace varios años y que son parte de la camada que llevó a seleccionado nacional a la élite. La nómina la completan Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Pedro De Haro, Matteo Graziano, Valentín Maldonado, Eliseo Morales, Gregorio Pérez Pardo y Santino Zangara.

Los Pumas 7s marchan sextos en el Circuito Mundial de Seven con 24 puntos producto de un octavo puesto en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) y un segundo en Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

Santiago Gómez Cora, el Head Coach de los Pumas 7s que participarán este fin de semana en el Seven de Singapur Manuel Cortina

El formato del Circuito Mundial es distinto al de las últimas ediciones. Primero se disputan seis etapas con ocho participantes, a diferencia de los 12 que había la temporada pasada, y son la Argentina, Australia, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Sudáfrica y España. Todos ellos se ven las caras en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Kallang (Singapur), Perth (Australia), Vancouver (Canadá) y Nueva York (Estados Unidos).

Luego habrá otras tres etapas finales denominadas SVNS World Championship, a las cuales se sumarán los cuatro mejores equipos del SVNS 2, la segunda división del Circuito Mundial, por lo que habrá 12 participantes. Primero se jugará en Hong Kong, luego en Valladolid (España) y después en Bordeaux (Francia). El campeón se dará a conocer, justamente, al término del último fin de semana de actividad.

¡Estamos listos! ¡Nos vamos a Singapur! 🛫 pic.twitter.com/Yt3i57Cqbi — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) January 22, 2026

Fixture, resultados y posición de los Pumas 7s en el Circuito Mundial de Seven 2025-2026

Seven de Dubái (Emiratos Árabes Unidos) - 8°

Seven de Ciudad del Cabo (Sudáfrica) - 2°

31 de enero y 1° de febrero de 2026 - Seven de Kallang (Singapur).

7 y 8 de febrero de 2026 - Seven de Perth (Australia).

7 y 8 de marzo de 2026 - Seven de Vancouver (Canadá).

14 y 15 de marzo de 2026 - Seven de Nueva York (Estados Unidos).

SVNS World Championship

17 al 19 de abril de 2026 - Seven de Hong Kong.

29 al 31 de mayo de 2026 - Seven de Valladolid (España).

5 al 7 de junio de 2026 - Seven de Bordeaux (Francia).

La tabla de posiciones del Circuito Mundial de Seven, tras la segunda etapa en Ciudad del Cabo

Todas las medallas de los Pumas en el Circuito Mundial