Horarios de los partidos de los Pumas 7s en Singapur, por el Circuito Mundial 2025-2026

La selección argentina competirá el fin de semana en la tercera etapa del campeonato y en su zona enfrentarán a Australia, Nueva Zelanda y Francia
Con el objetivo de escalar en la tabla de posiciones, los Pumas 7s afrontarán este fin de semana la tercera etapa del Circuito Mundial 2025-2026 que será el Seven de Singapur en el estadio Nacional y, por la diferencia horaria con la Argentina (+11) disputará sus encuentros de madrugada.
La selección argentina comparte el Grupo B con Australia, Nueva Zelanda y Francia. Debutará ante los australianos el sábado 31 de enero a las 1.10 (hora argentina). Luego, a las 4.36, enfrentará a los All Blacks y, por último, a los franceses a las 8.02. En caso de lograr el primer o segundo puesto, avanzará a las semifinales. Si queda tercera, jugará por el quinto lugar mientras que en caso de ubicarse cuarta competirá por el séptimo escalón.
Semanas atrás el Head Coach Santiago Gómez Cora definió el plantel de 14 jugadores. Entre los convocados sobresalen Luciano González, Marcos Moneta, Santiago Mare, Joaquín Pellandini, Santiago Vera Feld y Santiago Álvarez, jugadores afianzados hace varios años y que son parte de la camada que llevó a seleccionado nacional a la élite. La nómina la completan Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Pedro De Haro, Matteo Graziano, Valentín Maldonado, Eliseo Morales, Gregorio Pérez Pardo y Santino Zangara.
Los Pumas 7s marchan sextos en el Circuito Mundial de Seven con 24 puntos producto de un octavo puesto en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) y un segundo en Ciudad del Cabo (Sudáfrica).
El formato del Circuito Mundial es distinto al de las últimas ediciones. Primero se disputan seis etapas con ocho participantes, a diferencia de los 12 que había la temporada pasada, y son la Argentina, Australia, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Sudáfrica y España. Todos ellos se ven las caras en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Kallang (Singapur), Perth (Australia), Vancouver (Canadá) y Nueva York (Estados Unidos).
Luego habrá otras tres etapas finales denominadas SVNS World Championship, a las cuales se sumarán los cuatro mejores equipos del SVNS 2, la segunda división del Circuito Mundial, por lo que habrá 12 participantes. Primero se jugará en Hong Kong, luego en Valladolid (España) y después en Bordeaux (Francia). El campeón se dará a conocer, justamente, al término del último fin de semana de actividad.
Fixture, resultados y posición de los Pumas 7s en el Circuito Mundial de Seven 2025-2026
- Seven de Dubái (Emiratos Árabes Unidos) - 8°
- Seven de Ciudad del Cabo (Sudáfrica) - 2°
- 31 de enero y 1° de febrero de 2026 - Seven de Kallang (Singapur).
- 7 y 8 de febrero de 2026 - Seven de Perth (Australia).
- 7 y 8 de marzo de 2026 - Seven de Vancouver (Canadá).
- 14 y 15 de marzo de 2026 - Seven de Nueva York (Estados Unidos).
SVNS World Championship
- 17 al 19 de abril de 2026 - Seven de Hong Kong.
- 29 al 31 de mayo de 2026 - Seven de Valladolid (España).
- 5 al 7 de junio de 2026 - Seven de Bordeaux (Francia).
Todas las medallas de los Pumas en el Circuito Mundial
- Oro (12): Los Ángeles 2004, San Diego 2009, Vancouver 2022, Hamilton 2023, Vancouver 2023, Londres 2023, Ciudad del Cabo 2023, Perth 2024, Vancouver 2024, Perth 2025, Vancouver 2025 y Hong Kong 2025.
- Plata (18): Santiago de Chile y Singapur 2002; Cardiff 2003, Hong Kong y Singapur 2004; Wellington y Los Ángeles 2005; George 2006, Ciudad del Cabo 2016, Ciudad del Cabo y Las Vegas 2018; Málaga 2022, Sídney 2023, Singapur 2023, Toulouse 2023, Dubái 2024 y Madrid 2024; y Ciudad del Cabo 2025.
- Bronce (23): París 2000, Durban 2001, Mar del Plata 2002, Dubai y Londres 2004; George y Londres 2005; Singapur 2006, Edimburgo 2007, George y Londres 2008; George, Wellington y Adelaida 2009; George, Adelaida y Londres 2010; Sydney 2018, Dubai I y II 2021; Sevilla 2022; Dubai 2024 y Singapur 2025.
