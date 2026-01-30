World Seven Series, con los Pumas 7s hoy: horarios, TV y cómo ver online

Los Pumas 7s afrontan este fin de semana, en Singapur, una nueva etapa del Circuito Mundial de Seven. La selección argentina, que viene de ser subcampeona en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, a principios de este año, integra el Grupo B junto a otras tres potencias del rugby reducido: Australia, Francia y Nueva Zelanda, ganador de la Etapa 1 en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

El formato de esta edición es distinto al de los últimos años. En primera instancia se juegan seis etapas con ocho participantes, a diferencia de los 12 que hubo la temporada pasada: la Argentina, Australia, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Sudáfrica y España. Todos ellos se verán las caras en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Kallang (Singapur), Perth (Australia), Vancouver (Canadá) y Nueva York (Estados Unidos).

En 2025, los Pumas 7s se quedaron con la medalla de oro en Singapur tras derrotar a Gran Bretaña en la final Alex Ho

Luego se disputarán otras tres etapas finales denominadas SVNS World Championship, a las cuales se sumarán los cuatro mejores equipos del SVNS 2, la segunda división del Circuito Mundial, por lo que habrá 12 participantes. Primero se jugará en Hong Kong, luego en Valladolid (España) y después en Bordeaux (Francia). El campeón se dará a conocer, justamente, al término del último fin de semana de actividad.

Fixture de los Pumas 7s en Singapur

Vs. Australia: Sábado 31 de enero a la 1.10.

Sábado 31 de enero a la 1.10. Vs. Nueva Zelanda: Sábado 31 de enero a las 4.36.

Sábado 31 de enero a las 4.36. Vs. Francia: Sábado 31 de enero a las 8.02.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

¡Nuestro próximo objetivo! ¡A anotar los horarios del Seven de Singapur! ⏰ pic.twitter.com/dgPF4WCYqQ — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) January 14, 2026

El plantel de los Pumas 7s para este fin lo conforman: Luciano González, Marcos Moneta, Santiago Mare, Joaquín Pellandini, Santiago Vera Feld, Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Pedro De Haro, Matteo Graziano, Valentín Maldonado, Eliseo Morales, Gregorio Pérez Pardo y Santino Zangara.

Santiago Mare es el capitán y una de las grandes figuras de los Pumas 7s Zach Franzen

Todas las medallas de los Pumas en el Circuito Mundial