World Seven Series, con los Pumas 7s hoy: horarios, TV y cómo ver online

El seleccionado argentino compite en Singapur, en la tercera etapa de la temporada; buscará tomarse revancha tras el subcampeonato en Ciudad del Cabo
Los Pumas 7s afrontan este fin de semana, en Singapur, una nueva etapa del Circuito Mundial de Seven. La selección argentina, que viene de ser subcampeona en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, a principios de este año, integra el Grupo B junto a otras tres potencias del rugby reducido: Australia, Francia y Nueva Zelanda, ganador de la Etapa 1 en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.
El formato de esta edición es distinto al de los últimos años. En primera instancia se juegan seis etapas con ocho participantes, a diferencia de los 12 que hubo la temporada pasada: la Argentina, Australia, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Sudáfrica y España. Todos ellos se verán las caras en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Kallang (Singapur), Perth (Australia), Vancouver (Canadá) y Nueva York (Estados Unidos).
Luego se disputarán otras tres etapas finales denominadas SVNS World Championship, a las cuales se sumarán los cuatro mejores equipos del SVNS 2, la segunda división del Circuito Mundial, por lo que habrá 12 participantes. Primero se jugará en Hong Kong, luego en Valladolid (España) y después en Bordeaux (Francia). El campeón se dará a conocer, justamente, al término del último fin de semana de actividad.
Fixture de los Pumas 7s en Singapur
- Vs. Australia: Sábado 31 de enero a la 1.10.
- Vs. Nueva Zelanda: Sábado 31 de enero a las 4.36.
- Vs. Francia: Sábado 31 de enero a las 8.02.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
¡Nuestro próximo objetivo! ¡A anotar los horarios del Seven de Singapur! ⏰ pic.twitter.com/dgPF4WCYqQ— Los Pumas 7s (@lospumas7arg) January 14, 2026
El plantel de los Pumas 7s para este fin lo conforman: Luciano González, Marcos Moneta, Santiago Mare, Joaquín Pellandini, Santiago Vera Feld, Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Pedro De Haro, Matteo Graziano, Valentín Maldonado, Eliseo Morales, Gregorio Pérez Pardo y Santino Zangara.
Todas las medallas de los Pumas en el Circuito Mundial
- Oro (12): Los Ángeles 2004, San Diego 2009, Vancouver 2022, Hamilton 2023, Vancouver 2023, Londres 2023, Ciudad del Cabo 2023, Perth 2024, Vancouver 2024, Perth 2025, Vancouver 2025 y Hong Kong 2025.
- Plata (18): Santiago de Chile y Singapur 2002; Cardiff 2003, Hong Kong y Singapur 2004; Wellington y Los Ángeles 2005; George 2006, Ciudad del Cabo 2016, Ciudad del Cabo y Las Vegas 2018; Málaga 2022, Sídney 2023, Singapur 2023, Toulouse 2023, Dubái 2024, Madrid 2024, y Ciudad del Cabo 2026.
- Bronce (23): París 2000, Durban 2001, Mar del Plata 2002, Dubai y Londres 2004; George y Londres 2005; Singapur 2006, Edimburgo 2007, George y Londres 2008; George, Wellington y Adelaida 2009; George, Adelaida y Londres 2010; Sydney 2018, Dubai I y II 2021; Sevilla 2022; Dubai 2024 y Singapur 2025.
