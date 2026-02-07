Así quedó la tabla de posiciones del Seis Naciones 2026, tras la fecha 1

Este sábado culminó la primera fecha del Seis Naciones de Rugby 2026 y, de esta manera, la tabla de posiciones ya tiene a sus primeros líderes: Inglaterra y Francia. El XV de la Rosa vapuleó a Gales por 48 a 7 y les Bleus vencieron a Irlanda por 36 a 14. En el compromiso restante, la Italia de Gonzalo Quesada le ganó a Escocia por 18 a 15. La próxima jornada se llevará a cabo el fin de semana que viene.

En la siguiente fecha se llevarán a cabo los siguientes partidos: Irlanda vs. Italia en el Aviva Stadium de Dublín; Escocia vs. Inglaterra en el Murrayfield de Edimburgo; y Gales vs. Francia en el Millennium Stadium de Cardiff. La tercera jornada se desarrollará entre el 21 y el 22 de febrero; la cuarta entre el 6 y el 7 de marzo; y la última, en la que se definirá el campeón salvo que alguno se consagre con una o más jornadas de anticipación, se jugará el 14 de marzo.

Gonzalo Quesada le dio una impronta competitiva a Italia, que derrotó a Escocia en la primera fecha

El formato de juego del Seis Naciones 2026 es similar al de las últimas ediciones. Los seleccionados se enfrentan todos contra todos a una ronda y el que más puntos sume, será el campeón. El máximo ganador del campeonato es Inglaterra con 34 estrellas, dos más que Gales. Francia tiene 27 coronas mientras que Irlanda suma 20 y Escocia 13. Italia es el único que nunca logró el primer puesto.

Así está la tabla de posiciones del Seis Naciones 2026

Cómo ver online los partidos del Seis Naciones 2024

El certamen que reúne a las seis potencias europeas del rugby se extenderá hasta el 14 de marzo. Todos los partidos del campeonato se pueden ver en vivo por televisión a través de alguna de las señales de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

Los campeones del Seis Naciones, año por año

2025: Francia.

2024: Irlanda.

2023: Irlanda (Grand Slam).

2022: Francia (Grand Slam).

2021: Gales.

2020: Inglaterra.

2019: Gales (Grand Slam).

2018: Irlanda (Grand Slam).

2017: Inglaterra.

2016: Inglaterra (Grand Slam).

2015: Irlanda.

2014: Irlanda.

2013: Gales.

2012: Gales (Grand Slam).

2011: Inglaterra.

2010: Francia.

2009: Irlanda (Grand Slam).

2008: Gales (Grand Slam).

2007: Francia (Grand Slam).

2006: Francia.

2005: Gales (Grand Slam).

2004: Francia (Grand Slam).

2003: Inglaterra (Grand Slam).

2002: Francia (Grand Slam).

2001: Inglaterra.

2000: Inglaterra.

*Se considera Grand Slam cuando un equipo gana los cinco partidos del fixture.