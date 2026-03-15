Así quedó la tabla de posiciones del Súper Rugby Américas, tras la fecha 4

Este fin de semana se disputó la fecha 4 de la edición 2026 del Super Rugby Americas, el torneo de franquicias de rugby de primer nivel de América. Los cuatro equipos argentinos que participan del torneo de este año ocupan los primeros puestos de la tabla de posiciones. Dogos XV le arrebató el primer lugar a Capibaras, que quedó segundo por diferencia de tantos. Pampas XV se mantiene en el tercer puesto y Tarucas está cuarto.

Los cordobeses lograron una goleada histórica ante Selknam: fue 68 a 0 como locales. Gracias a esto, alcanzaron la línea de los 15 puntos, pero quedaron como punteros por coeficiente de tantos (69 contra 65 de Capibaras). La franquicia del Litoral argentino también ganó, pero de una manera mucho más ajustada , ya que apenas puso vencer por 13 a 12 a Yacaré XV.

Los de Buenos Aires, por su parte, derrotaron con contundencia a Tarucas por 43 a 22 en un encuentro disputado en la cancha de Tucumán Lawn Tennis, por lo que los superaron en la clasificación general. Por último, Peñarol le ganó a un Cobras Brasil cada vez más hundido, por 40 a 20, en condición de local. Con eso quedó quinto a cuatro unidades de la franquicia tucumana.

Pampas se hizo fuerte en Tucumán y derrotó a Tarucas; tiene 15 puntos al igual que Dogos XV y Capibaras SRA

La próxima jornada se llevará a cabo el fin de semana que viene con los siguientes compromisos: Dogos XV vs. Peñarol, Selknam vs. Capibaras, Yacaré XV vs. Tarucas y Cobras Brasil vs. Pampas XV.

Tabla de posiciones

Dogos XV: 15 puntos

Capibaras: 15

Pampas XV: 15

Tarucas: 13

Peñarol: 9

Selknam: 6

Cobras Brasil: 5

Yacaré XV: 4

Del certamen participan ocho franquicias. En la primera etapa se enfrentan todas contra todas a dos rondas y los cuatro mejores de la tabla de posiciones clasificarán a las semifinales. La definición está prevista para el 19 de junio. Todos los partidos se transmiten en vivo por la plataforma digital Disney+, mientras que ESPN emite los partidos más importantes a través de alguna de sus señales.

El sudafricano Rosko Specman es la gran figura de Cobras Brasil, que no logra escalar en la tabla Trini Noguera y Rami Vega / Gaspafotos / Super Rugby Américas

Así se juega la fecha 5

Viernes 20 de marzo a las 16: Dogos XV vs. Peñarol

Sábado 21 de marzo a las 16: Selknam vs. Capibaras

Sábado 21 de marzo a las 16: Yacaré XV vs. Tarucas

Domingo 22 de marzo a las 16: Cobras Brasil vs. Pampas XV

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Tabla de campeones del Super Rugby Americas

El campeonato de rugby profesional de franquicias de América comenzó en 2020, aunque el torneo se canceló en medio de la temporada por la pandemia del Covid-19. El primer campeón se coronó en 2021 y fue Jaguares XV, en lo que, hasta 2024, cuando ganó Dogos XV, era la única celebración argentina del certamen. Luego, llegaron dos triunfos consecutivos de Peñarol de Uruguay, la primera en 2022 en la Súper Liga Americana y, la segunda, en 2023, ya bajo el nombre de Súper Rugby Américas. En 2025, en tanto, volvió a ganar Peñarol.