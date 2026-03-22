Así quedó la tabla de posiciones del Súper Rugby Américas, tras la fecha 5

Este fin de semana se disputó la fecha 5 de la edición 2026 del Súper Rugby Américas, el torneo de franquicias del continente. Los cuatro equipos argentinos que participan del torneo siguen siendo protagonistas, siendo Dogos y Pampas XV los líderes en compañía que tiene la tabla de posiciones.

Pampas VX cerró la jornada a pleno. El equipo conducido por Juan Manuel Leguizamón derrotó a Cobras en San Pablo por 49 a 19 y sumó una nueva victoria con punto bonus y tercer triunfo al hilo. Ello le permitió escalar a la cima, au que a la misma altura que Dogos XV, que se impuso a Peñarol 32 a 22 y no soltó lo más alto.

Tarucas, el equipo tucumano, dio el golpe ante Yacaré por 28 a 22 y se consolida en el tercer lugar de las posiciones. Justamente este partido tuvo la particularidad de que el conjunto paraguayo fue local en Misiones. Yacaré XV mudó su equipo por esta única fecha los poco más de 400 kilómetros hacia la ciudad argentina, para aprovechar el fervor del público en esa región.

Capibaras XV, la franquicia del Litoral que se estrena este año en el Súper Rugby Américas no pudo en Santago de Chile y en el St. George’s College cayó ante Selknam Rugby por 27 a 17.

La próxima jornada se llevará a cabo el fin de semana que viene con los siguientes compromisos: Tarucas vs. Cobras; Peñarol vs. Yacaré XV; Selkman vs. Pampas XV y Dogos XV vs. Capibaras.

Pampas XV dio la talla en Brasil y consiguió una victoria para subirse a la cima GaspaFotos y SRA

Tabla de posiciones

Dogos XV: 21 puntos.

Pampas XV: 21.

Tarucas: 18.

Capibaras XV: 15.

Selkman: 11.

Peñarol: 10.

Cobras Brasil: 5.

Yacaré XV: 5.

Del certamen participan ocho franquicias. En la primera etapa se enfrentan todas contra todas a dos rondas y los cuatro mejores de la tabla de posiciones clasificarán a las semifinales. La definición está prevista para el 19 de junio. Todos los partidos se transmiten en vivo por la plataforma digital Disney+, mientras que ESPN emite los partidos más importantes a través de alguna de sus señales.

Ooootra fecha cargada de emociones y grandes partidos🔝👏🏽



¿Cual fue la victoria de la fecha? 👀 pic.twitter.com/EIKG8bNkbi — SUPER RUGBY AMERICAS (@SuperRugbyAM) March 22, 2026

Así se juega la fecha 6

Viernes 27 de marzo a las 19.06: Tarucas vs. Cobras

Viernes 27 de marzo a las 21: Peñarol vs. Yacaré XV

Sábado 28 de marzo a las 15: Selkman vs. Pampas XV

Lunes 30 de marzo a las 20: Dogos XV vs. Capibaras

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Tabla de campeones del Súper Rugby Américas

El campeonato de rugby profesional de franquicias de América comenzó en 2020, aunque el torneo se canceló en medio de la temporada por la pandemia del Covid-19. El primer campeón se coronó en 2021 y fue Jaguares XV, en lo que, hasta 2024, cuando ganó Dogos XV, era la única celebración argentina del certamen. Luego, llegaron dos triunfos consecutivos de Peñarol de Uruguay, la primera en 2022 en la Súper Liga Americana y, la segunda, en 2023, ya bajo el nombre de Súper Rugby Américas. En 2025 volvió a ganar Peñarol.