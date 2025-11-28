Circuito Mundial de Seven: menos equipos, más torneos y la “carnicería” que hará atractivo cada partido

A veces menos es más. Con ese razonamiento, World Rugby intenta reavivar el Circuito Mundial de Seven, con menos países, encuentros más atrapantes y más etapas a lo largo de la temporada. Este sábado, en el Sevens Stadium, de Dubái, comenzará el tour de la elite del SVNS, en la que se encuentran los Pumas 7s. A partir de las 6.10, Argentina se medirán con Fiji en el primer partido de la rueda de grupos, transmitido por Disney+.

La tradicional etapa en Emiratos Árabes Unidos dará el puntapié inicial de una temporada que estrenará un formato, por el cual por primera vez el circuito mundial estará compuesto por tres niveles. La máxima categoría nuevamente otorgará dos títulos: el de ganador de la serie y el de campeón de la temporada. Argentina dominó las dos últimas series y levantó los trofeos, pero se quedó con las ganas en la “Gran Final”; en el 2024 perdió en la definición ante Francia, y en el 2025, una semifinal contra España.

Esta temporada se dividirá en dos: el SVNS Series (Dubái, Ciudad del Cabo, Singapur, Perth, Vancouver y Nueva York) será protagonizado por apenas ocho selecciones, y el SVNS World Championship (Hong Kong, Valladolid y Burdeos) incorporará otros cuatro países provenientes de una segunda categoría. La “Gran Final”, que otorga el título de campeón de la temporada, será una suma de esas tres etapas, en lugar de consistir en una sola. Por ende, otorga un mayor margen de error. No es a todo o nada durante un fin de semana.

El fixture completo del Circuito Mundial de Seven 2025/2026, que pasa a tener más etapas; las tres últimas conformarán lo que en en 2024 y 2025 era la "Gran Final". SVNS

Será una temporada de recambio forzado para los Pumas 7s. Tras las salidas de Matías Osadczuk, Agustín Fraga, Tobías Wade, Alejo Lavayén, Germán Schulz y Tomás Elizalde habrá una transición obligatoria, que ya era necesaria. En los últimos años prácticamente no hubo rotación y era imperioso refrescar el plantel con miras a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. “Las transiciones post olímpicas son un duro golpe para todos; estamos abordando la nuestra en el segundo año del ciclo, cuando otros equipos la comenzaron en la temporada pasada. Pero nuestra pretemporada fue impecable, y la cohesión es el premio. Los resultados perseguirán al rendimiento”, señaló Santiago Gómez Cora, arquitecto de toda la estructura del seven argentino. “Estamos reemplazando a jugadores que han cambiado al [rugby de] 15, pensando para 2028 y 2032. Nos centramos en el futuro, no en el corto plazo”, añadió el entrenador.

En Dubái harán sus estrenos Martiniano Arrieta, Eliseo Morales y Sebastián Dubuc, la figura de la selección de menores de 20 años que logró la medalla dorada en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Veloz y elusivo, el back de Hurling puede ubicarse como centro o como wing. Fuerte físicamente, Arrieta es una opción en el pack. Y Morales se suma a las variantes de medio-scrums. El cordobés Valentín Maldonado quedó como jugador 13 (ingresaría en caso de alguna lesión), y Juan Patricio Batac fue descartado y esperará su oportunidad la semana siguiente, en Ciudad del Cabo.

Los Pumas 7s tienen muchos cambios en el plantel, por bajas y por renovación necesaria para Los Ángeles 2028. Prensa UAR

La reducción a de doce a ocho equipos convierte a cada torneo en una “carnicería”. No habrá rivales fáciles. En la fase de grupos de Dubái, Argentina, ganador de la última serie, comparte la zona con el último campeón allí, con el vigente campeón olímpico y con el último campeón de la temporada. A las 6.10 de Buenos Aires de este sábado los Pumas 7s debutarán frente a Fiji, a las 9.38 se cruzarán con Francia y cerrarán esta etapa del certamen a partir de las 13.34, contra Sudáfrica. En el nuevo formato, todos los partidos de la zona se desarrollarán un mismo día, lo que implica una exigencia física mayor. Los dos mejores de cada grupo se clasificarán para las semifinales del domingo.

Si bien hay una renovación, Argentina tiene argumentos como para sostenerse en lo más alto. Luciano González Rizzoni y Marcos Moneta son estrellas mundiales y le dan un factor diferencial al seleccionado. Son jugadores gana-partidos, de los que no abundan. Santiago Álvarez Fourcade, Santiago Mare y Lautaro Bazán Vélez serán importantes por la experiencia, la conducción y la voz de mando. Consolidados en la especialidad, Matteo Graziano y Joaquín Pellandini intentarán dar un salto para afianzarse como figuras de elite, mientras que Santino Zangara y Santiago Vera Feld seguramente tendrán un mayor protagonismo que antes en la cancha.

Zach Franzen

También otros equipos tendrán caras nuevas en el inicio de la temporada. En Dubái, Australia presentará tres debutantes; Fiji, uno; Francia, dos; Gran Bretaña, seis; Nueva Zelanda, cuatro; España, uno. El único intacto es Sudáfrica; los Blitzboks sostuvieron la base, con figuras como Selvyn Davids, Zain Davids y Shilton van Wyk, y parten como los principales favoritos en las dos primeras etapas. En Emiratos Árabes Unidos ganaron cinco de las últimas seis disputas y el siguiente fin de semana serán locales en Ciudad del Cabo, otro de los eventos convocantes en el SVNS.

El torneo de Dubái es uno de los pocos que los Pumas 7s aún no ganaron. En 25 participaciones alcanzaron una vez la final, en el 2023, cuando cayeron en una apretada definición ante Sudáfrica, por 12-7. Un escenario desafiante con un calor agobiante, sobre todo en los encuentros del mediodía. Allí los argentinos procurarán empezar a escribir otro capítulo de su historia, con nombres nuevos, pero también con un proceso que los respalda.