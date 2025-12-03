Mundial de Rugby 2027: sede y cuándo se juega

El Mundial de rugby 2027 se realizará en Australia, con un formato revolucionario que tendrá a 24 equipos participantes. La décima edición del torneo, dispuesta por World Rugby, se extenderá a lo largo de seis semanas, iniciando el 1° de octubre de 2027 y concluyendo el 13 de noviembre del mismo año. Habrá seis grupos de cuatro países cada uno, en los que los dos mejores de cada uno y los cuatro mejores terceros avanzarán a octavos de final.

La modificación en la cantidad de participantes implica un cambio significativo en la estructura del certamen ecuménico. Los grupos serán sorteados este miércoles a las 6 (horario argentino), con seis selecciones por cada uno de los cuatro bombos, que se ubicarán aleatoriamente en las zonas A, B, C, D, E o F. La única excepción a este proceso de sorteo será la selección anfitriona, Australia, que ya tiene su lugar asegurado en el Grupo A.

El Perth Stadium será la sede del partido inaugural. La novedad más destacada en la etapa eliminatoria, posterior a la de los grupos, es la incorporación de los octavos de final. Esto busca no solo ampliar el número de contendientes en las instancias decisivas, sino también potenciar la relevancia de cada encuentro de la primera ronda, otorgando mayores oportunidades a distintas naciones para avanzar.

Gilbert dio a conocer la pelota oficial del Mundial de Australia 2027

Los ganadores de los Grupos A, B, C y D se medirán con los cuatro mejores terceros, y los ganadores de las zonas E y F se enfrentarán a los segundos clasificados de la D y la B, respectivamente. Finalmente, los segundos clasificados de los Grupos A y C tendrán como rivales a los segundos del E y F. Si bien el nuevo formato incrementa el número total de partidos del torneo de 48 a 52, no representa una mayor carga física para los jugadores de los equipos que lleguen a la final, ya que el seleccionado que se consagre campeón disputará siete encuentros como de costumbre, la misma cantidad que jugó Sudáfrica en su camino al título en Francia 2023.

La atención ya se centra en el sorteo de la etapa de grupos de este miércoles. La particularidad de este sorteo es que, por primera vez, se hará con la totalidad de los equipos participantes, lo que añade un condimento especial a la conformación de las zonas. La transmisión en vivo se podrá seguir a través de ESPN y Disney+ Premium.

En el Bombo 1, que congrega a los pesos pesados del rugby mundial, se encuentran Sudáfrica, Irlanda, Nueva Zelanda, Francia, Inglaterra y la Argentina. El 2 está compuesto por Australia, Escocia, Fiji, Italia, Japón y Gales. Dada la condición de anfitrión, Australia, que se ubica en este bombo, ya está preasignada al Grupo A, lo que significa que un equipo del Bombo 1 será sorteado y automáticamente se unirá a los Wallabies en ese grupo inicial. El 3, en tanto, incluye a Georgia, Uruguay, España, Estados Unidos, Chile y Tonga, mientras que el 4 lo integran Samoa, Portugal, Rumania, Hong Kong, Zimbabue y Canadá, completando así la distribución de las 24 selecciones que buscarán la gloria en suelo australiano.