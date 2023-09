escuchar

Este miércoles, desde las 12.45 (hora argentina), Italia y Uruguay se enfrentan en un partido correspondiente a la tercera fecha del grupo A del Mundial de rugby Francia 2023. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del australiano Angus Gardner, se disputa en el Allianz Riviera de Niza y se puede ver en vivo únicamente por streaming por intermedio de la plataforma Star+, al igual que todos los compromisos de la Copa del Mundo. Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto a través de canchallena.com.

Ambos seleccionados disputaron apenas un partido en lo que va de la Copa del Mundo (Uruguay tuvo fecha libre en la primera jornada e Italia en la segunda). La Azzurri consiguió una abultada victoria ante Namibia por 52-8: el conjunto europeo mostró una gran actuación y no tuvo piedad con los africanos, ya que anotó nada menos que siete tries, en un duelo en el que mostró muy pocas fisuras. Los Teros, por su parte, dejaron una gran imagen en su debut ante el local, Francia, pero no pudieron dar el batacazo y cayeron derrotados por 27-12.

Uruguay dejó una buena imagen ante Francia a pesar de la derrota; ahora va en busca de Italia FRANCK FIFE - AFP

Italia vs. Uruguay: todo lo que hay que saber

Fecha 3 del grupo A del Mundial de rugby Francia 2023.

Día : Miércoles 20 de septiembre.

: Miércoles 20 de septiembre. Hora : 12.45 (horario argentino).

: 12.45 (horario argentino). Estadio : Allianz Riviera de Niza, Francia.

: Allianz Riviera de Niza, Francia. Árbitro: Angus Gardner (Australia).

Italia vs. Uruguay: cómo ver online

El encuentro entre italianos y uruguayos se disputa este miércoles 20 de septiembre a las 12.45 (hora argentina) en el Allianz Riviera de Niza, y se puede ver en vivo únicamente por streaming por intermedio de la plataforma Star+. Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto a través de canchallena.com.

Tabla de posiciones del grupo A

GRUPO A

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Italia corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de apenas 1.06 contra los 10.00 que se repagan por un triunfo de Uruguay. En tanto el empate, un resultado poco habitual en rugby, cotiza cerca de 28.00.

Formaciones confirmadas

Italia

Titulares : 1- Danilo Fischetti, 2- Giacomo Nicotera, 3- Marco Riccioni, 4- Niccolo Cannone, 5- Federico Ruzza, 6- Sebastian Negri, 7- Michele Lamaro (C), 8- Lorenzo Cannone, 9- Alessandro Garbisi, 10- Tommasso Allan, 11- Montanna Ioane, 12- Paolo Garbisi, 13- Juan Ignacio Brez, 14- Lorenzo Pani, 15- Ange Capuozzo.

: 1- Danilo Fischetti, 2- Giacomo Nicotera, 3- Marco Riccioni, 4- Niccolo Cannone, 5- Federico Ruzza, 6- Sebastian Negri, 7- Michele Lamaro (C), 8- Lorenzo Cannone, 9- Alessandro Garbisi, 10- Tommasso Allan, 11- Montanna Ioane, 12- Paolo Garbisi, 13- Juan Ignacio Brez, 14- Lorenzo Pani, 15- Ange Capuozzo. Suplentes: 16- Luca Bigi, 17- Federico Zani, 18- Pietro Ceccarelli, 19- Dino Lamb, 20- Manuel Zuliani, 21- Giovanni Pettinelli, 22- Alessandro Fusco, 23- Paolo Odogwu.

Uruguay

Titulares : 1- Mateo Sanguinetti, 2- Germán Kessler, 3- Ignacio Péculo, 4- Felipe Aliaga, 5- Manuel Leindekar, 6- Manuel Ardao, 7- Santiago Civetta, 8- Manuel Diana, 9- Santiago Arata, 10- Felipe Etcheverry, 11- Nicolás Freitas, 12- Andrés Vilaseca (C), 13- Tomás Inciarte, 14- Gastón Mieres, 15- Baltazar Amaya.

: 1- Mateo Sanguinetti, 2- Germán Kessler, 3- Ignacio Péculo, 4- Felipe Aliaga, 5- Manuel Leindekar, 6- Manuel Ardao, 7- Santiago Civetta, 8- Manuel Diana, 9- Santiago Arata, 10- Felipe Etcheverry, 11- Nicolás Freitas, 12- Andrés Vilaseca (C), 13- Tomás Inciarte, 14- Gastón Mieres, 15- Baltazar Amaya. Suplentes: 16- Guillermo Pujadas, 17- Facundo Gattas, 18- Diego Arbelo, 19- Ignacio Dotti, 20- Carlos Deus, 21- Agustín Ormaechea, 22- Felipe Berchesi, 23- Bautista Basso.