Los Pumas 7s: los récords alcanzados y el sueño olímpico de un equipo ejemplar

Los Pumas Seven ya se encuentran en Toulouse para intentar sellar lo que sería un excelente logro para el rugby argentino: la clasificación para los Juegos Olímpicos de París del año próximo. El seleccionado comandado por Santiago Gómez Cora, que está protagonizando quizá su mejor temporada en el Circuito, necesita sumar 11 puntos entre esta etapa y la de la semana siguiente en Londres, que, por otra parte, será la última. Con alcanzar los cuartos de final en alguna de las dos tendrá el boleto para defender el podio al que accedió en los Juegos de Tokio, en 2021, cuando se alzó con la medalla de bronce.

Los Pumas 7s, que en esta temporada ganaron las series disputadas en Hamilton y en Vancouver, están segundos en la tabla general con 140 puntos. La lucha por el pasaje directo a París 2024 es con Australia y con Samoa. Para que los argentinos queden afuera no deberían sumar un cuarto de final y, además, estos dos seleccionados tendrían que ganar una etapa cada uno. Un cruce de resultados bastante difícil. Nueva Zelanda, que va primero en la tabla con 164 puntos, ya logró la clasificación porque el cuarto (Francia) está asegurado por ser local, y el quinto (Australia) no llega a alcanzar ese puntaje. A París viajan directo los cuatro primeros del Circuito de World Rugby.

Santiago Gómez Cora, el entrenador de los Pumas 7s Alejandro Guyot - LA NACION

En caso de lograr la clasificación, el rugby argentino, a través de su seleccionado masculino de seven, habrá conseguido una meta que pocos países alcanzaron: estar en los tres Juegos Olímpicos que se realizaron desde que el rugby regresó en Río de Janeiro 2016. No se trata de un hecho fortuito, sino de un trabajo a largo plazo que la UAR instrumentó primero con darle más espacio al seven y, luego –fundamental- con la contratación de Gómez Cora, quien realizó una tarea formidable a lo largo de este tiempo, preparando jugadores, desarrollando distintas técnicas alrededor del juego y ensamblando un equipo que es un ejemplo en todo sentido: por la manera de jugar, por la pasión y por la identidad.

Estar en París era el gran objetivo de Gómez Cora, quien seguramente –como se lo manifestó a LA NACION en una entrevista el año pasado- busque nuevos horizontes tras esos Juegos Olímpicos. Luego de terminar este Circuito, a los Pumas Seven les quedará otra meta importante: los Juegos Panamericanos que se realizarán en Chile en octubre. La Argentina defenderá el oro ganado en Lima 2019.

El Seven argentino viene acumulando medallas en este proceso comandado por Gómez Cora. Además del Bronce en los Olímpicos de Tokio, ganó el Oro en los Panamericanos, en los Odesur (Asunción 2022) y en los Juegos de la Juventud (Buenos Aires (Buenos Aires 2018).

El rugby argentino, lejos geográfica y presupuestariamente de las potencias, tiene un récord al que únicamente llegaron Nueva Zelanda y Sudáfrica: subirse al podio en las cuatro grandes competencias. Bronce en el Mundial 2007, Plata y Bronce en los Mundiales de Seven 2009 y 2001, Bronce en el Mundial M20 2016 y Bronce en los Juegos Olímpicos 2020 (disputados en 2021 a raíz de la pandemia).

En el Tokyo Stadium Argentina se llevó la medalla de bronce al vencer a Gran Bretaña en el rugby seven de los Juegos de Tokio 2020

En un año clave con la disputa del Mundial en Francia a partir del 8 de septiembre, los Pumas, en la modalidad de Seven, pueden dar este fin de semana la primera alegría también en tierra francesa. Un empujoncito más y estarán en París el año próximo. Con la cabeza de Gómez Cora, los tries de Moneta, los saltos increíbles de Isgró, la potencia descomunal de González, la vigencia de Revol, Osadczuk y Álvarez, y todo un equipo que logró el respeto en el mundo y que es un orgullo para el deporte argentino.