Los Pumitas, fuera de las semifinales del Mundial Sub 20 de Sudáfrica, deberán pelear por no descender

De mayor a menor, tanto en el partido como en el Mundial Sub 20. En la cancha de Ciudad del Cabo, una derrota muy dolorosa, de ésas que golpean más porque se llevaba la delantera en el tanteador. En el certamen en general, un golpe fuerte, porque la Copa del Mundo juvenil de Sudáfrica había empezado muy bien para los Pumitas y siguió con dos sacudones que marginaron prematuramente al equipo de la carrera por el cetro.

Los argentinos pasaron de un dominio y un control del juego con bases sólidas a desvanecerse, ceder el protagonismo y apelar a una defensa heroica. Los Pumitas empezaron el partido contra Sudáfrica, por la última fecha del grupo C, con la chance de meterse a las semifinales, y lo terminaron derrotados por 24-16 y apenas en el lote de los seleccionados que intentarán mantener su plaza en la Copa del Mundo juvenil de 2024 junto a Italia, Fiji y Japón. Deberán recomponer el ánimo y, sobre todo, el físico para afrontar el duelo del próximo domingo con los asiáticos.

Valentino Dicapua aportó varios penales y puso a Argentina 9-0, pero después el equipo perdió demasiado rendimiento. Thinuz Maritz / Gaspafotos

El premio de mantenerse entre los 12 conjuntos mundialistas sería muy escaso para un plantel que entusiasmaba. A sí mismo y al ambiente del rugby. Contar con varios jugadores de Dogos XV, el subcampeón del Super Rugby Americas, era una esperanza. Eso implicaba disponer de varios semiprofesionales en un certamen sub 20, algo no común en la mayoría de los seleccionados. Y la franquicia cordobesa jugaba bien, proponía atacar, tenía un rugby interesante, más allá de ciertos vaivenes, propios de jóvenes que se enfrentaban con adultos plenos, rugbiers consolidados.

Pero después de la goleada contra Italia en el estreno (43-15), no sin algún susto inicial (0-7), los chicos argentinos se toparon con el poderío físico de Georgia y un cachetazo (0-20) inesperado, siendo favoritos. Vencer a Sudáfrica en Sudáfrica no era el plan más fácil por cumplir, pero resultar el mejor segundo entre las tres zonas tampoco parecía inasequible. Claro que el éxito de Georgia sobre Italia en el primer turno de este martes obligaba a los conducidos por Álvaro Galindo a ganar con cuatro tries frente a los locales. Los argentinos empezaron sumando con penales, como para generar confianza y procurar una victoria que al menos los ubicara entre el quinto y el octavo puestos. La puntería de Valentino Dicapua hizo diferencia y a los 22 minutos el seleccionado sacó una ventaja de 9-0, justificada con un scrum que dominó y un gran trabajo en el juego en el piso en defensa.

Más allá del descuento de Juann Else, los Pumitas no se desordenaron, mantuvieron la compostura y llegaron al try luego de una gran combinación entre Agustín Moyano y Nicolás López González y una definición de Renzo Zanella. Argentina dilapidó oportunidades con el viento en favor, incluido un try anulado de Eliseo Chiavassa por obstrucción. Le faltó algo de ambición, por cierto. Y el parcial de 16-7 terminó quedando corto.

El único try argentino, de Renzo Zanella

La réplica sudafricana no tardó en llegar en la segunda etapa y los chicos de celeste y blanco equivocaron los caminos. La salida de Mateo Soler por Juan Bautista Baronio en el entretiempo le hizo perder explosión y capacidad de quiebre al equipo argentino, que fue más predecible y que cuando se lanzó a jugar no logró desnivelar. Sin Soler, el tryman argentino en el Super Rugby Americas (ocho conquistas) y distinguido como revelación del torneo por sus actuaciones en Dogos XV, el equipo perdió vértigo, y además el juego con el pie fue deficitario.

Ya con el viento en contra, tanto Baronio como Dicapua dejaron varias patadas en la cancha que generaron contraataques y un desgaste enorme de los Pumitas. La actitud para tacklear a destajo fue admirable hasta lo que les dio el cuerpo a figuras como Chiavassa y Efraín Elías, los mejores en esa faceta. Entre los pocos días de descanso entre los encuentro y encuentro, la escasa rotación de jugadores y el nivel físico de los rivales de la zona, sintieron el cansancio en el último tramo. Totalizaron con 19 pérdidas, un número alto para este nivel de rugby. Les faltó ingenio para leer un partido que dominaron con el pack, algo inhabitual frente a un conjunto sudafricano.

El campeonato viene mostrando superioridad de los seleccionados europeos, una tendencia que está creciendo en los últimos años. Francia, que se quedó con los trofeos de 2018 y 2019 antes de la pausa por la pandemia, es el gran favorito, el único que ganó todos sus compromisos y que se clasificó con el puntaje ideal, incluido un contundente triunfo sobre Nueva Zelanda. Su oponente en las semifinales será Inglaterra, e Irlanda se enfrentará a Sudáfrica en el otro cruce.

Compacto de Sudáfrica 24 vs. Argentina 16

Después de la victoria sobre Italia y las derrotas frente a Georgia y Sudáfrica, Argentina afrontará una semifinal por el noveno puesto en pos de evitar el único descenso. En 2009, 2011, 2014, 2015 y 2017 los Pumitas estuvieron en esta situación, y en 2009 y 2017 protagonizaron la final por no bajar al Junior Trophy y lo lograron. Este domingo, a partir de las 8.30 de Buenos Aires, estará enfrente Japón, el único que no sumó unidades en la zona, y que sufrió goleadas a manos de Francia (75-12), Gales (41-19) y Nueva Zelanda (62-19). Los Pumitas son los favoritos. Para ellos será importante mantener la compostura y tener paciencia para construir.

Síntesis de Sudáfrica 24 vs. Argentina 16

Sudáfrica: Hakeem Kunene; Jurenzo Julis, Katlego Letebele, Ethan Hooker y Michael Annies; Jean Smith e Imag Khan; Ghudian van Reenen, Corné Beets y Paul de Villiers (capitán), JF van Heerden y Coetzee le Roux; Duan Heunis, Juann Else y Cornè Lavagna.

Entrenador: Bafana Nhleko

Argentina: Mateo Soler; Ernesto Giudice, Faustino Sánchez Valarolo, Nicolás López González e Ignacio Lucero; Valentino Dicapua y Agustín Moyano; Aitor Bildosola, Benjamín Grondona y Eliseo Chiavassa (capitán); Efraín Elías y Federico Rolotti; Renzo Zanella, Tomás Bartoloni y Matías Medrano.

Entrenador: Álvaro Galindo.

Primer tiempo: 4, penal de Dicapua (A); 14, penal de Dicapua (A); 22, penal de Dicapua (A); 27, gol de Smith por try de Else (S), y 36, gol de Dicapua por try de Zanella (A). Amonestados: 32, JF van Heerden (S). Resultado parcial: Sudáfrica 7 vs. Argentina 16.

2, penal de Smith (S); 28, gol de Smith por try de Beets (S), y 35, gol de Smith por try de Beets (S). Sudáfrica 17 vs. Argentina 0. Árbitro: Luc Ramos (Francia).

Luc Ramos (Francia). Estadio: Athlone, de Ciudad del Cabo.